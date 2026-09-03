Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak?

        Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak?

        Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak? İşte Türkiye Sırbistan maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 22:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye yarı final maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...

        2

        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük önem taşıyan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

        3

        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?

        Türkiye, şampiyonluk yolunda yarı finalden Sırbistan karşısında galibiyet arayacak.

        4

        TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Sırbistan voleybol maçı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.

        5

        TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filenin Sultanları
        #Türkiye - Almanya voleybol maçı
        #voleybol maçı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        F.Bahçe'de Talisca ile yollar ayrıldı!
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Filenin Sultanları yolu yarıladı!
        Borç dedi milyonları aldı
        Borç dedi milyonları aldı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        Şekerin etkisi 70 yıl sonra ortaya çıkabilir
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'da!
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!