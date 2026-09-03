Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak?

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye yarı final maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...