Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak?
Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye Sırbistan yarı final maçı hangi gün oynanacak? İşte Türkiye Sırbistan maçı tarihi...
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Filenin Sultanları yarı finalde rakibi kim oldu, Türkiye yarı final maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar...
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük önem taşıyan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLDU?
Türkiye, şampiyonluk yolunda yarı finalden Sırbistan karşısında galibiyet arayacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Sırbistan voleybol maçı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.