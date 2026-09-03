Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha geride bıraktı. Türkiye, çeyrek finalde Almanya karşısında 3-1'lik galibiyet elde ederek adını yarı finale yazdırdı. Sırbistan da Yunanistan'ı 3-0 yenerek son dört takım arasına kaldı. Böylece Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı ve yarı final müsabakalarının 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. Peki Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Filenin Sultanları yarı final maçı nasıl, nereden izlenir? İşte Türkiye - Sırbistan yarı finalin oynanacağı tarih...