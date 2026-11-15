Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri: Marmara'da fırtına, DSÖ'den iklim krizi açıklaması, Askeri helikopter düştü: 4 şehit, 'Rusya'nin talepleri' tartışma yarattı, Tarihin en büyük kripto para hırsızlığı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MARMARA'DA FIRTINAMeteoroloji uyarmıştı... Marmara bölgesinde fırtına etkili oluyor. Birçok kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Birçok vapur seferi iptal oldu. İstanbul Valiliği toplam 74 ihbarın yapıldığını açıkladı. Olumsuz hav... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.MARMARA'DA FIRTINAMeteoroloji uyarmıştı... Marmara bölgesinde fırtına etkili oluyor. Birçok kentte çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Birçok vapur seferi iptal oldu. İstanbul Valiliği toplam 74 ihbarın yapıldığını açıkladı. Olumsuz hava koşullarının yarın da sürmesi bekleniyor.DSÖ'DEN İKLİM KRİZİ AÇIKLAMASI: ARTIK BEKLEMEK YOKCOP31 beşinci gününde devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yetkilisi Adham İsmail, COP31'in, iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerine dair işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi. İsmail, sıcak hava dalgalarındaki, kum fırtınalarındaki ve su kıtlığındaki değişikliklerin bölgedeki hastalıkların profilinde de değişikliğe yol açtığına işaret etti. COP31'in temasının "derhal harekete geçmek" olduğunu belirten İsmail, "Artık beklemek yok. Bunu son derece net bir şekilde görüyoruz." dedi. ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde dün akşam saat 18.45 sıralarında, S-70 tipi askeri helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Şehit olan 4 askerin naaşı Malatya'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.'BARIŞ BOYUN'UN YÖNETİCİSİ AZERBAYCAN'DA YAKALANDIBarış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 48 yakalama kararı bulunan örgüt yöneticisi Mehmet Recep Demir Azerbaycan'da yakalandı. Tutuklanan Demir'in Türkiye'ye iadesi için talepname düzenlendi."RUSYA'NIN TALEPLERİ" TARTIŞMA YARATTIRusya'nın Ukrayna savaşının sonlanması için sunduğu talepler, tartışma yarattı. Alman Bild gazetesinin haberine göre Rusya'nın, Abu Dabi'de yürütülen gayriresmi görüşmelerde, Finlandiya'nın NATO'dan ayrılması, Baltık ülkelerinde NATO askeri üslerinin kurulmaması ve Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının tamamını Rusya'ya bırakması gibi kapsamlı taleplerde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca Moskova, Ukrayna'dan kalıcı olarak tarafsız kalmasını, askeri blokların dışında yer almasını ve NATO'ya katılmamasını isterken, Avrupa Birliği'ne üyelik ihtimalinin açık bırakılmasını öneriyor. Rus tarafı bu taleplere karşılık Belarus'ta konuşlandırdığı nükleer silahları geri çekmeyi ve orta menzilli füze yerleştirmemeyi teklif ediyor.NVIDIA CEO'SU İSTİFA ETTİ: TRUMP'IN ADAYI TIM COOK OLDUABD Başkanı Trump, Çin'e casusluk yapan bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğu iddialarının ardından istifa eden ABD'li çip üreticisi Nvidia CEO'su Jensen Huang için "iyi bir adam" derken, kendisiyle 11 Kasım'da telefonda görüştüğünü aktardı. Trump, Nvidia CEO'luğu için Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u önererek, "Bir efsanenin yerini başka bir efsane alıyor." dedi. FBI: TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO PARA HIRSIZLIĞIFBI'ın "Tarihin en büyük kripto para hırsızlığı" olarak değerlendirdiği 6.3 milyar dolarlık hırsızlığa bakacağız şimdi... FBI, saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı hacker grubunun sorumlu tutulduğunu aktararark çalınan kripto varlıkların 1.2 milyar doları aşan kısmına el konulduğunu kaydetti. Hackerların son 18 ayda sahte görüntülü görüşmelerle 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığı da açıklandı.KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞBu arada ABD'de faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle Bitcoin ve Ethereum'da son 24 saatte yüzde 6'yı aşan kayıplar yaşandı. Bitcoin 69 bin doların altına, Ethereum ise 1.930 doların altına geriledi.MERCEDES-BENZ ALMANYA'DAKİ YATIRIMLARINI ASKIYA ALDIAlman otomotiv devi Mercedes-Benz, yüksek üretim maliyetleri ve işçilik giderleri nedeniyle Almanya'daki fabrikalarına yönelik yeni yatırımları askıya aldı. Şirket yönetimi, sendikalarla maliyetlerin düşürülmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine bazı tesislerin kapatılması seçeneğini de gündemine aldı. Daha Az Göster