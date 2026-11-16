Fransa - Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Fransa - Türkiye maçı golleri ve maç özeti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci devrede atılan goller maçın kaderini belirledi. Fransa, Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle öne geçerken Junior Kroupi farkı ikiye çıkardı. Milli Takımın tek golü ise Abdülkerim'den geldi. Peki, Fransa - Türkiye maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Fransa - Türkiye maç özeti, golleri ve karşılaşmanın önemli dakikaları...
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, Fransa deplasmanında son sınavına çıktı. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak için mücadele etti. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamazken ikinci yarıda Fransa'nın baskısı sonuç verdi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı. Peki, Fransa - Türkiye maçında golleri kim attı ve karşılaşmada neler yaşandı? İşte milli maçın sonucu, gol dakikaları ve maç özeti...
FRANSA - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında oynanan Fransa - Türkiye karşılaşması ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bordeaux'daki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Fransa, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fransa'nın golleri geldi. Mücadelenin 49. dakikasında Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı golle Fransa 1-0 öne geçti. 79. dakikada Junior Kroupi'nin golüyle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.
Türkiye'nin golü ise 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Türkiye'nin karşılaşmadaki golüyle birlikte mücadele 2-1 Fransa üstünlüğüyle tamamlandı.
FRANSA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmanın ilk yarısında Fransa, özellikle Kylian Mbappe ve Adrien Rabiot ile tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Berke Özer yaptığı kurtarışlarla millilerin oyunda kalmasını sağladı. Mbappe'nin ilk yarıda attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İkinci yarının 49. dakikasında Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol Fransa'yı öne geçirdi. 79. dakikada Junior Kroupi'nin golüyle skor 2-0'a geldi. Türkiye, karşılaşmanın kalan bölümünde farkı azaltmak için mücadele etti ancak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE GRUBU KAÇINCI SIRADA TAMAMLADI?
A Milli Takım, Fransa karşısında aldığı mağlubiyetle UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki mücadelesini tamamladı. Milliler, grup aşamasında istediği sonuçları alamayarak son sırada kaldı.
Türkiye'nin A Ligi'ndeki geleceği ise diğer grupların sonuncuları arasındaki puan ve averaj karşılaştırmasına göre şekillenecek. Ay-yıldızlıların doğrudan B Ligi'ne düşme veya play-off oynama ihtimali bu sıralamayla netleşecek