UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, Fransa deplasmanında son sınavına çıktı. Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak için mücadele etti. İlk 45 dakikada iki takım da gol bulamazken ikinci yarıda Fransa'nın baskısı sonuç verdi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 2-1 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı. Peki, Fransa - Türkiye maçında golleri kim attı ve karşılaşmada neler yaşandı? İşte milli maçın sonucu, gol dakikaları ve maç özeti...