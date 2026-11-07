Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti aramaları kritik mücadele nedeniyle hız kazandı. Zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta iki takımda 3 puan için sahaya çıktı. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray - Amedspor maçı özeti ve puan durumu