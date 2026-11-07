Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray - Amedspor maçı özeti ve puan durumu
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında ligin flaş takımlarından Amedspor'u ağırladı. Gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray - Amedspor maçı özeti golleri ve puan durumu...
Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti aramaları kritik mücadele nedeniyle hız kazandı. Zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta iki takımda 3 puan için sahaya çıktı. Peki, Galatasaray - Amedspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Galatasaray - Amedspor maçı özeti ve puan durumu
GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig'de lider Galatasaray, 11. hafta maçında takipçisi Amedspor'u sahasında 4-3 mağlup etti.
GALATASARAY - AMEDSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada Alban Lafont (kk), 59. dakikada Aleksey Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Amedspor'un golleri ise 62. dakikada Dia Saba, 65 dakikada Gift Orban ve 90+2. dakikada Yira Sor'dan geldi
OSİMHEN AMEDSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amedspor maçında oynamadı
LEAO SAKATLANDI!
Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Rafael Leao, ikinci yarıya çıktı ancak 47. dakikada sakatlığı nedeniyle kulübeye geldi. Kulübeye gelen Rafael Leao, oyuna devam edemedi.
Galatasaray'da sakatlanan Rafael Leao yerine 50. dakikada Deniz Gül oyuna dahil oldu.
GALATASARAY - AMEDSPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Eren, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Barış Alper
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Gökhan, Saba, Diagne, Orban