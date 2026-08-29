GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ TARİHİ | Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Galatasaray-Göztepe karşılaşmasıyla devam ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayıncı kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı tarihi, saati hakkında merak edilenler…
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde 3 puan hedeflerken, İzmir ekibi ise İstanbul deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapacak. Kritik mücadele öncesinde "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Göztepe maçı yayın tarihi ve saatine ilişkin detaylar…
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşması, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının başlama saati 21.30 olarak açıklandı.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun canlı yayını üzerinden takip edebilecek.
GALATASARAY SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında taraftarı önünde Göztepe karşısında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
GÖZTEPE'DEN İSTANBUL DEPLASMANINDA KRİTİK SINAV
Göztepe, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray karşısında zorlu bir deplasmana çıkacak. İzmir temsilcisi, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede etkili bir performans ortaya koyarak puan ya da puanlar için mücadele edecek.