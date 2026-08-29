GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇ TARİHİ | Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde 3 puan hedeflerken, İzmir ekibi ise İstanbul deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapacak. Kritik mücadele öncesinde "Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, Galatasaray-Göztepe maçı yayın tarihi ve saatine ilişkin detaylar…