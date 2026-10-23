Trabzonspor kazandı, Beşiktaş berabere kaldı, ülke puanı güncellendi! 22 Ekim 2026 Perşembe UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralaması, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin maçları öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, 22 Ekim Perşembe günü kritik karşılaşmalara çıkıyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşılaşırken Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts karşısında puan arayacak. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar, Türkiye'nin beş yıllık UEFA ülke katsayısına katkı sağlayacak. Peki, 22 Ekim 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 22 Ekim Perşembe güncel ülke puanı tablosu...
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, Avrupa kupalarındaki takımlarının performansıyla dokuzuncu sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'un 22 Ekim'de oynadığı karşılaşmalar, ülke puanı açısından önem taşıyor. Alınacak galibiyetler Türkiye'nin katsayısına katkı sağlarken rakiplerin sonuçları da sıralamadaki rekabeti etkileyebiliyor. Peki, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki son durumu...
UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin katsayısı 52,275 puan olarak açıklanırken, ilk 8 içerisinde yer alan ülkelerle puan farkının kapatılması hedefleniyor. UEFA ülke puanı, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar üzerinden hesaplanıyor ve beş sezonluk performansı kapsıyor.
UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI
1-İngiltere 105.907
2- İtalya 90.589
3- İspanya 85.368
4- Almanya 83.402
5- Fransa 70.582
6- Portekiz 66.550
7- Belçika 61.250
8- Hollanda 54.062
9- Türkiye 52.275
10- Yunanistan 45.812
11- Çekya 45.525
12- Polonya 45.525
TÜRKİYE'NİN AVRUPA KUPALARINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Türkiye, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında dört takımla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor.