GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde çeyrek altın mücadelesi tüm hızıyla sürdü. 15 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almak için yarıştı. Cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde oluşan sıralama, programın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Aslı Hünel ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonucunda günün en başarılı gelini belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da 15 Ekim'de çeyrek altını kim aldı, hangi yarışmacı günü zirvede tamamladı? İşte Gelinim Mutfakta günün birincisi ve son puan tablosu...