GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, hangi gelin birinci oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali yaklaşırken gözler 15 Ekim Perşembe gününün puan tablosuna çevrildi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, çeyrek altını kazanmak için mutfaktaki hünerlerini bir kez daha sergiledi. Aslı Hünel ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla şekillenen sıralama, yarışmayı takip eden izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte 15 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta günün kazananı ve güncel puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde çeyrek altın mücadelesi tüm hızıyla sürdü. 15 Ekim Perşembe günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları yemeklerle en yüksek puanı almak için yarıştı. Cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde oluşan sıralama, programın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Aslı Hünel ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri sonucunda günün en başarılı gelini belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da 15 Ekim'de çeyrek altını kim aldı, hangi yarışmacı günü zirvede tamamladı? İşte Gelinim Mutfakta günün birincisi ve son puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde üç yarışmacı aynı puanı alınca günün birincisi kura çekimiyle belirlendi. Yapılan kura sonucunda Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 15 EKİM 2026 PUAN DURUMU
Tuğba: 14 puan
Yeşim: 14 puan
Cemile: 14 puan
Beyza: 11 puan