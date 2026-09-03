GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 3 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde rekabet tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, günün en başarılı tabağını hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Hazırlanan yemeklerin değerlendirilmesinin ardından günün puan tablosu şekillenirken, yarım altının sahibi olan gelin izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. "3 Eylül 2026 Perşembe Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, günün en yüksek puanını kim aldı?" soruları araştırılırken, yarışmadaki sıralama ve detaylar merak konusu oldu. İşte Gelinim Mutfakta 3 Eylül puan durumu ve günün kazananı...
Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele yaşandı. Kanal D’nin sevilen yarışmasında Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanarak günün en yüksek puanına ulaşmak için hazırladıkları yemeklerle yarıştı. Mutfakta geçen yoğun hazırlık sürecinin ardından yapılan tadımlar tamamlandı ve verilen puanlarla birlikte günün sıralaması ortaya çıktı. Yarışmanın takipçileri ise 3 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kimin kazandığını, hangi yarışmacının zirvede yer aldığını ve puan durumunu merak etmeye başladı. İşte haftanın 4. gününde oluşan puan tablosu ve günün kazananı...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU
Yeşim: 20 puan
Cemile: 16 puan
Tuğba: 14 puan
Beyza: 9 puan