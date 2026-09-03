GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI: Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 3 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü gününde kıyasıya mücadele yaşandı. Kanal D’nin sevilen yarışmasında Cemile, Tuğba, Yeşim ve yeni yarışmacı Beyza, kayınvalidelerin beğenisini kazanarak günün en yüksek puanına ulaşmak için hazırladıkları yemeklerle yarıştı. Mutfakta geçen yoğun hazırlık sürecinin ardından yapılan tadımlar tamamlandı ve verilen puanlarla birlikte günün sıralaması ortaya çıktı. Yarışmanın takipçileri ise 3 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kimin kazandığını, hangi yarışmacının zirvede yer aldığını ve puan durumunu merak etmeye başladı. İşte haftanın 4. gününde oluşan puan tablosu ve günün kazananı...