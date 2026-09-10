GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN GELİN: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 10 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın 4. gününde heyecan dolu anlar yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve günün en yüksek puanını elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise 10 Eylül 2026 Perşembe günü çeyrek altını hangi gelinin kazandığını ve puan tablosundaki son durumu merak etmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, hangi gelin kaç puan aldı? İşte güncel puan durumu ve bölümden öne çıkan detaylar...