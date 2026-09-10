GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN GELİN: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 10 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelinler, hazırladıkları özel yemeklerle kayınvalidelerden en yüksek puanı alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Puanlama sürecinin tamamlanmasının ardından günün sıralaması belli olurken, çeyrek altını kazanan isim de merak edildi. Yarışmanın takipçileri, 10 Eylül 2026 Perşembe günü ekrana gelen bölümde hangi gelinin birinci olduğunu ve güncel puan durumunu araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta günün birincisi, alınan puanlar ve yarışmadan öne çıkan gelişmeler...
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın 4. gününde heyecan dolu anlar yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelinler, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerin beğenisini kazanmak ve günün en yüksek puanını elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın takipçileri ise 10 Eylül 2026 Perşembe günü çeyrek altını hangi gelinin kazandığını ve puan tablosundaki son durumu merak etmeye başladı. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, hangi gelin kaç puan aldı? İşte güncel puan durumu ve bölümden öne çıkan detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta’da 10 Eylül bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 10 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU
Yeşim: 18 puan
Cemile: 14 puan
Tuğba: 13 puan
Beyza: 10 puan