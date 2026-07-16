GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 PERSONEL ALIMI 2026: GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB personel alımı şartları nelerdir?
GSB sözleşmeli personel alımı sürecine ilişkin detaylar, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvuru tarihleri ve şartlara dair yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi kriterlerin öne çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB personel alımı şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:12 Güncelleme:
1
2
3
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ