Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 PERSONEL ALIMI 2026: GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB personel alımı şartları nelerdir?

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 600 PERSONEL ALIMI 2026: GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB personel alımı şartları nelerdir?

        GSB sözleşmeli personel alımı sürecine ilişkin detaylar, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvuru tarihleri ve şartlara dair yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, sürecin nasıl ilerleyeceği ve hangi kriterlerin öne çıkacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, GSB sözleşmeli personel alımı ne zaman? GSB personel alımı şartları nelerdir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2
        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 12 Temmuz 2026 (Hürmüz Boğazına Alternatif Rota)

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 30 kişi gözaltında... Altındaki iniş-çıkış nasıl okunmalı? İleri yaşta doğurganlık neden azalır? Netanyahu Trump'ı ikna edebilir mi? "First Lady" sofrasını o hazırladı! Burası Haftasonu'nu Kübranur Uslu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        "Yargıya yönelik baskılara müsaade etmeyeceğiz"
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Sınır kapısı tarihe karıştı
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        ABD'de İsrail desteğinde tarihi kırılma
        Arjantin-İngiltere maçında ünlüler
        Arjantin-İngiltere maçında ünlüler
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        İş yerinde mola süresi ne kadar?
        ABD Küba planını "sessizce" değerlendiriyor mu?
        ABD Küba planını "sessizce" değerlendiriyor mu?
        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!
        "Hastalıkta, sağlıkta" yemini öylesine değil... Yargıtay, o eşi ağır kusurlu buldu!
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Fransız Parlamentosu "ölmeye yardım" tasarısını kabul etti
        Her iade travma iyileştiriyor
        Her iade travma iyileştiriyor