Gökyüzünde Kunduz Dolunayı heyecanı! Bu burçlar dikkat: Aşk, ilişkiler ve önemli kararlar gündemde!
Kasım dolunayı burç yorumları, astroloji meraklılarının gündeminde yer alıyor. İkizler burcunda gerçekleşecek Kunduz Dolunayı; aşk hayatından kariyere, maddi konulardan aile ilişkilerine kadar farklı başlıkları öne çıkarıyor. Peki, 12 burcu Kasım dolunayında hangi gelişmeler bekliyor? İşte burç burç Kasım dolunayı etkileri...
Kasım ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan dolunay için geri sayım başladı. Kunduz Dolunayı adıyla bilinen ve 2026 yılının son Süper Ay olaylarından biri olacak Kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. İkizler burcunda meydana gelecek dolunay, astrolojik yorumlarda iletişim, ilişkiler, kararlar ve yeni bilgilerle ilişkilendiriliyor. Özellikle aşk, iş ve para konularında burçların gündeminin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, Kasım dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte Koç'tan Balık'a 12 burcun Kasım dolunayı yorumları...
KASIM DOLUNAYI 24 KASIM'DA!
2026 Kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 17.53'te gerçekleşecek. İkizler burcunda meydana gelecek dolunay, geleneksel adıyla Kunduz Dolunayı olarak anılıyor.
Kuzey Amerika'daki yerli halkların mevsimsel gözlemlerinden gelen Kunduz Dolunayı adı, kunduzların kış hazırlıklarını tamamladığı döneme dayanıyor. Kasım ayındaki dolunay, Ay'ın Dünya'ya görece yakın konumda bulunması nedeniyle Süper Ay olarak da dikkat çekiyor.
TÜBİTAK Bilim Genç'in Kasım 2026 gökyüzü takvimine göre dolunay evresindeki Ay, 24 Kasım akşamı doğu ufkundan yükselecek ve gece boyunca gözlemlenebilecek.
KASIM DOLUNAYINDAN EN ÇOK BU BURÇLAR ETKİLENECEK!
Astrolojik yorumlarda dolunayın gerçekleştiği İkizler burcu ile karşıt burcu Yay öne çıkıyor. Bunun yanı sıra Başak ve Balık burçları da İkizler-Yay eksenindeki dolunayın sembolik etkileri kapsamında değerlendiriliyor.
İkizler burçları kişisel kararlar ve iletişim, Yay burçları ikili ilişkiler ve ortaklıklar üzerinde durabilir. Başak ve Balık burçları içinse kariyer, özel yaşam ve sorumluluklar arasındaki denge gündeme gelebilir.
Burç yorumlarının genel değerlendirmeler olduğu unutulmamalı. Kişisel doğum haritasındaki yükselen burç, gezegen konumları ve ev yerleşimleri astrolojik yorumları farklılaştırabilir.
KASIM DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Astrolojide İkizler burcu iletişim, düşünceler, öğrenme ve yakın çevre ilişkileriyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Kasım dolunayı döneminde yarım kalan konuşmalar, beklenen haberler ve kişisel kararlar ön plana çıkabilir. İşte 12 burcun Kasım dolunayında öne çıkan konuları...
KOÇ BURCU
Koç burçları için iletişim ve yakın çevre ilişkileri ön plana çıkıyor. Uzun süredir konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Kardeşler, arkadaşlar ve yakın çevreyle ilgili meselelerde bazı kararlar alınabilir. Beklenen bir haber veya yapılacak bir görüşme, gelecek planlarını yeniden değerlendirmelerine neden olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burçlarının gündeminde maddi konular ve kişisel değerler bulunuyor. Gelir-gider dengesi, harcamalar ve ekonomik beklentiler yeniden gözden geçirilebilir. Sahip oldukları kaynakları daha verimli kullanmak isteyen Boğalar için bütçe planlaması önem kazanabilir.
İKİZLER BURCU
Dolunayın gerçekleştiği burç olan İkizler için kişisel kararlar, ilişkiler ve gelecek hedefleri öne çıkıyor. Kendilerini ifade etme biçimleri, beklentileri ve hayatlarında değiştirmek istedikleri konular gündeme gelebilir. Uzun süredir erteledikleri bir karar konusunda daha net bir bakış açısı geliştirebilirler.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları için iç dünyaları ve geçmişten gelen meseleler ön plana çıkıyor. Bir süredir görmezden geldikleri duygularla yüzleşmek ve kendilerine zaman ayırmak isteyebilirler. Dinlenmek, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak ve tamamlanmamış konuları değerlendirmek bu dönemin öne çıkan temaları arasında.
ASLAN BURCU
Aslan burçlarının gündeminde arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları var. Uzun zamandır görüşmedikleri kişilerle yeniden iletişim kurabilir, dahil oldukları sosyal grupları veya ortak hedeflerini değerlendirebilirler. Hayallerine ulaşmak için hangi adımları atmaları gerektiği konusunda yeni fikirler geliştirebilirler.
BAŞAK BURCU
Başak burçları için kariyer, iş hayatı ve toplumsal sorumluluklar dikkat çekiyor. Mesleki hedeflerini yeniden değerlendirmek, üstlendikleri sorumlulukları gözden geçirmek ve gelecek planlarını şekillendirmek isteyebilirler. İş yaşamındaki beklentileriyle özel hayatları arasındaki dengeyi kurmak önemli hale gelebilir.
TERAZİ BURCU
Terazi burçlarının gündeminde eğitim, seyahat, yeni bilgiler ve farklı deneyimler bulunuyor. Uzun süredir düşündükleri bir eğitim veya yolculuk planını yeniden ele alabilirler. Hayata bakış açılarını değiştirecek konuşmalar ve yeni fikirler gündeme gelebilir.
AKREP BURCU
Akrep burçları için ortak maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler ve duygusal bağlılıklar ön plana çıkıyor. Finansal sorumluluklarını yeniden düzenlemek ve ilişkilerinde güven konusunu değerlendirmek isteyebilirler. Paylaşılan kaynaklar ve karşılıklı beklentiler hakkında daha açık konuşmalar gündeme gelebilir.
YAY BURCU
Yay burçlarının odağında ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar yer alıyor. Partnerleriyle aralarındaki iletişim ve karşılıklı beklentiler önem kazanabilir. Uzun süredir ertelenen konuşmalar yapılabilir, ilişkilerde denge arayışı öne çıkabilir. İş ortaklıklarında da yeni değerlendirmeler gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU
Oğlak burçları için günlük yaşam, çalışma düzeni ve sorumluluklar ön plana çıkıyor. İş hayatındaki yoğunluklarını yeniden düzenlemek, yarım kalan işleri tamamlamak ve günlük alışkanlıklarını gözden geçirmek isteyebilirler. Kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekleri bir düzen kurmak gündemlerinde olabilir.
KOVA BURCU
Kova burçlarının gündeminde aşk, romantik ilişkiler, yaratıcılık ve kişisel mutluluk var. Duygularını ifade etme konusunda daha açık davranmak isteyebilirler. Aşk hayatında beklentilerini sorgulayabilir, hobilerine ve kendilerini mutlu eden uğraşlara daha fazla zaman ayırmayı düşünebilirler.
BALIK BURCU
Balık burçları için aile, ev ve özel yaşam konuları öne çıkıyor. Ev düzeninde değişiklik yapma, aile üyeleriyle önemli konuşmalar gerçekleştirme veya geçmişten gelen meseleleri değerlendirme ihtiyacı hissedebilirler. Özel yaşamlarında huzur ve güven arayışları belirginleşebilir.