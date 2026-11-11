Gökyüzünde Kunduz Dolunayı heyecanı! Bu burçlar dikkat: Aşk, ilişkiler ve önemli kararlar gündemde!

Kasım ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan dolunay için geri sayım başladı. Kunduz Dolunayı adıyla bilinen ve 2026 yılının son Süper Ay olaylarından biri olacak Kasım dolunayı, 24 Kasım Salı günü gerçekleşecek. İkizler burcunda meydana gelecek dolunay, astrolojik yorumlarda iletişim, ilişkiler, kararlar ve yeni bilgilerle ilişkilendiriliyor. Özellikle aşk, iş ve para konularında burçların gündeminin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, Kasım dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte Koç'tan Balık'a 12 burcun Kasım dolunayı yorumları...