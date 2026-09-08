Gram altında sert hareketlilik! 8 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?
Canlı altın fiyatları, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.846,12 liradan, çeyrek altın 11.193,40 liradan satılırken altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. 8 Eylül Salı günü Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları netleşti. İşte, 8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ile alış-satış rakamları…
Altın piyasasında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşün ardından ons altın yeniden 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da hareketli seyrini sürdürüyor. Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel alış-satış fiyatları...
ALTINDA TOPARLANMA
Altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 4.430 dolar seviyesinden kapanan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.390 dolara kadar gerilerken yeniden 4.400 doların üzerine çıktı.
Ons altındaki toparlanmanın etkisiyle gram altın da 6.900 TL sınırına yaklaştı. Çeyrek altın ise 11 bin TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Piyasalarda bugün ons altının seyri ve dolar/TL hareketi yakından izlenirken, ABD'den gelecek ekonomik veriler de altının yönü açısından önem taşıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.905,06
6.905,93
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.429,84
4.430,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.045,71
11.288,85
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.188,06
45.023,05
TAM ALTIN FİYATI
44.297,00
44.819,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.035,18
22.590,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.208,51
45.043,00
ATA ALTIN FİYATI
44.977,50
46.110,24
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.742,33
4.970,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.225,37
6.445,56
GREMSE ALTIN FİYATI
110.176,00
111.615,00