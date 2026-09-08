Gram altında sert hareketlilik! 8 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşün ardından ons altın yeniden 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da hareketli seyrini sürdürüyor. Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel alış-satış fiyatları...