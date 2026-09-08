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        Haberler Bilgi Gram altında sert hareketlilik! 8 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

        Gram altında sert hareketlilik! 8 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatları, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 6.846,12 liradan, çeyrek altın 11.193,40 liradan satılırken altın fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. 8 Eylül Salı günü Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları netleşti. İşte, 8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ile alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşün ardından ons altın yeniden 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, gram altın da hareketli seyrini sürdürüyor. Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in eylül ayındaki faiz kararına çevrildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte ons, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında güncel alış-satış fiyatları...

        2

        ALTINDA TOPARLANMA

        Altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı gününe yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 4.430 dolar seviyesinden kapanan ons altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde 4.390 dolara kadar gerilerken yeniden 4.400 doların üzerine çıktı.

        3

        Ons altındaki toparlanmanın etkisiyle gram altın da 6.900 TL sınırına yaklaştı. Çeyrek altın ise 11 bin TL'nin üzerinde işlem görüyor.

        Piyasalarda bugün ons altının seyri ve dolar/TL hareketi yakından izlenirken, ABD'den gelecek ekonomik veriler de altının yönü açısından önem taşıyor.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.905,06

        6.905,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.429,84

        4.430,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.045,71

        11.288,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.188,06

        45.023,05

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        44.297,00

        44.819,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.035,18

        22.590,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.208,51

        45.043,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        44.977,50

        46.110,24

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.742,33

        4.970,87

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.225,37

        6.445,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.176,00

        111.615,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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