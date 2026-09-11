Gülsen Tuncer'den kötü haber! Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer’in sağlık durumu nasıl hastalığı ne?

Bazı haberlerde ise Gülsen Tuncer'in beyninde ikinci dereceden bir tümör bulunduğu ve hastalık nedeniyle konuşma ile yazma yetisini kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu iddialar sanatçının ailesi veya doktorları tarafından doğrulanmadı. Bu nedenle Gülsen Tuncer'in hastalığının kesin tanısına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.