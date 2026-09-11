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        Haberler Bilgi Gülsen Tuncer'den kötü haber! Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer’in sağlık durumu nasıl hastalığı ne?

        Gülsen Tuncer'den kötü haber! Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer’in sağlık durumu nasıl hastalığı ne?

        Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterini canlandıran Gülsen Tuncer'den üzücü haber geldi. Film-San Vakfı, 81 yaşındaki usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu. Gülsen Tuncer'in hastalığının ne olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Gülsen Tuncer'in hastalığı ne? İşte, Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in sağlık durumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı olarak hafızalarda yer edinen Gülsen Tuncer, sağlık durumuyla gündeme geldi. Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiği belirtilerek sevenlerinden dua istendi. Açıklamanın ardından “Gülsen Tuncer’in sağlık durumu nasıl hastalığı ne?” araştırılmaya başlandı. İşte, Gülsen Tuncer'in hastalığı ve son sağlık durumu hakkında merak edilenler…

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        GÜLSEN TUNCER'İN HASTALIĞI NE?

        Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama Film-San Vakfı'ndan geldi. Vakıf, yaptığı paylaşımda usta oyuncuya acil şifalar dileyerek sevenlerinden dua istedi.

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        Bazı haberlerde ise Gülsen Tuncer'in beyninde ikinci dereceden bir tümör bulunduğu ve hastalık nedeniyle konuşma ile yazma yetisini kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu iddialar sanatçının ailesi veya doktorları tarafından doğrulanmadı. Bu nedenle Gülsen Tuncer'in hastalığının kesin tanısına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

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        GÜLSEN TUNCER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Tuncer'in tedavi süreci ve sağlık durumunun ayrıntıları hakkında kamuoyuna resmi bir bilgi aktarılmadı. Bu nedenle sanatçının sağlık durumuna ilişkin doğrulanmamış iddialar dışında kesin bilgi bulunmuyor.

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        FİLM-SAN VAKFI'NDAN GÜLSEN TUNCER İÇİN DUA ÇAĞRISI

        Film-San Vakfı, Gülsen Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda usta oyuncunun ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu. Vakıf, Tuncer için acil şifa dileğinde bulunurken sanatçının sevenlerinden de dua istedi.

        Açıklamada Gülsen Tuncer'in hastalığının adı, tedavi süreci veya sağlık durumunun ayrıntılarıyla ilgili bilgi verilmedi.

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        AŞK-I MEMNU ARSEN HANIM'I GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

        1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı.

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        Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

        Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyor.

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        #Gülsen Tuncer
        #sağlık durumu
        #hastalığı
        #Aşk-ı Memnu
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