GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine zam mı geldi? 21 Temmuz benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar oldu?

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yeni zammı gündeme taşıdı. Motorine zam gelip gelmediği ve pompaya yansıyan güncel fiyatlar araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "Motorine zam mı geldi?" sorusunun yanıtını arayan sürücüler, 21 Temmuz itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...