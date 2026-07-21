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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine zam mı geldi? 21 Temmuz benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar oldu?

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Motorine zam mı geldi? 21 Temmuz benzin, LPG, motorin fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt tabelaları bir kez daha değişirken, sürücüler güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek için araştırmalara yöneldi. Petrol piyasalarındaki dalgalanma ile birlikte motorin fiyatlarına ilişkin zam haberleri gündemdeki yerini korurken, 21 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. İşte 21 Temmuz il il benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yeni zammı gündeme taşıdı. Motorine zam gelip gelmediği ve pompaya yansıyan güncel fiyatlar araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "Motorine zam mı geldi?" sorusunun yanıtını arayan sürücüler, 21 Temmuz itibarıyla benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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        MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş arttı.

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        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 65.71 TL

        Motorin: 74.27 TL

        LPG: 31.19 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 65.56 TL

        Motorin: 74.12 TL

        LPG: 30.59 TL

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        Ankara:

        Benzin: 66.68 TL

        Motorin: 75.39 TL

        LPG: 31.29 TL

        İzmir:

        Benzin: 66.96 TL

        Motorin: 75.66 TL

        LPG: 31.19 TL

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