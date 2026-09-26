GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?
Altın piyasasındaki hareketlilik, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Yeni güne altın fiyatlarını kontrol ederek başlayan vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altının güncel satış değerlerini mercek altına alıyor. Piyasalardaki değişimlerle birlikte fiyatlarda yaşanan son durum, yatırımcıların ve altın alım satımı yapmayı planlayanların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte 26 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...
Hafta sonuna girilirken altın piyasasındaki son tablo, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü kuyumcuya gitmeden önce fiyatları öğrenmek isteyenler, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere farklı altın türlerinin güncel değerlerini araştırıyor. Piyasalardaki son gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıdığı merak edilirken, “Gram altın bugün ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları da öne çıkıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait güncel gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.739,97
Satış: 6.740,80
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.283,56
Satış: 4.286,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.783,95
Satış: 11.021,21
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.135,78
Satış: 43.950,01
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.500,49
Satış: 22.042,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.135,78
Satış: 43.950,01
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.230,12
Satış: 45.344,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00