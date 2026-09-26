Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın piyasasındaki hareketlilik, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü de yakından takip ediliyor. Yeni güne altın fiyatlarını kontrol ederek başlayan vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altının güncel satış değerlerini mercek altına alıyor. Piyasalardaki değişimlerle birlikte fiyatlarda yaşanan son durum, yatırımcıların ve altın alım satımı yapmayı planlayanların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL'den işlem görüyor? İşte 26 Eylül 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Hafta sonuna girilirken altın piyasasındaki son tablo, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü kuyumcuya gitmeden önce fiyatları öğrenmek isteyenler, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere farklı altın türlerinin güncel değerlerini araştırıyor. Piyasalardaki son gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıdığı merak edilirken, “Gram altın bugün ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları da öne çıkıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait güncel gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.739,97

        Satış: 6.740,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.283,56

        Satış: 4.286,05

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.783,95

        Satış: 11.021,21

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.135,78

        Satış: 43.950,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.500,49

        Satış: 22.042,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.135,78

        Satış: 43.950,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.230,12

        Satış: 45.344,83

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #güncel altın fiyatları
        #altın fiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        Fon soruşturmasında yeni inceleme
        'Fon' soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
        'Fon' soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        FIFA'dan F.Bahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        Cep telefonu, bilgisayar bağımlısıydı... 3 ay tedavi gördü... Kötü haber geldi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        İğne ile öldürülen hasta için hemşirelere ceza yağdı
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Ayfer kaçmaya çalıştı... Kocası tetiğe bastı
        Ayfer kaçmaya çalıştı... Kocası tetiğe bastı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Balık mutfağımızı neden terk etti?
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Türkan Şoray'ın eğlenceli anları
        Penguenlerin dışkısı bulut oluşumuna yardım ediyor!
        Penguenlerin dışkısı bulut oluşumuna yardım ediyor!
        İddia: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti
        İddia: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Doktora götürecektim"
        "Doktora götürecektim"
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...
        Sıcaklıklar düşecek... Bugün hava nasıl olacak? Yaza veda başlıyor...