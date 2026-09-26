GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EYLÜL 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Hafta sonuna girilirken altın piyasasındaki son tablo, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü kuyumcuya gitmeden önce fiyatları öğrenmek isteyenler, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere farklı altın türlerinin güncel değerlerini araştırıyor. Piyasalardaki son gelişmelerin fiyatlara nasıl yansıdığı merak edilirken, “Gram altın bugün ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” soruları da öne çıkıyor. İşte 26 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait güncel gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...