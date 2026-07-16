GÜNÜN DEPREMLERİ SON DAKİKA || 16 Temmuz deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanan son deprem verileri, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları araştırılıyor. Türkiye genelinde kaydedilen en güncel depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgileri AFAD ile Kandilli'nin son depremler listesinde anbean güncelleniyor. İşte son dakika deprem listesi...
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yaşanan sismik hareketlilik, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Gün içinde hissedilen ya da hissedilmeyen depremler sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesi" sorgularına yöneliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı veriler sayesinde son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati güncel olarak takip edilebiliyor. İşte detaylar...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 16 TEMMUZ SON DEPREMLER
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanmaya devam ediyor. "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son depremler listesinde yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılara anlık olarak ulaşılabiliyor.
16 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ