Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle yaşanan sismik hareketlilik, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Gün içinde hissedilen ya da hissedilmeyen depremler sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "En son deprem nerede meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesi" sorgularına yöneliyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak paylaştığı veriler sayesinde son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati güncel olarak takip edilebiliyor. İşte detaylar...