GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Kasım 2026 Pazar günü futbol gündemi, Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Türkiye'de gözler Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı mücadeleye çevrilirken Premier Lig, La Liga ve Serie A'daki maçlar da yakından takip ediliyor. Takımlarının performansını izlemek ve günün önemli karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları, maç saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi takımlar sahaya çıkacak? 1 Kasım Pazar günü hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün futbol programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri...