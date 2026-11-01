GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverleri 1 Kasım 2026 Pazar günü hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın oynayacağı mücadele günün öne çıkan maçları arasında yer alırken İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde de heyecan devam ediyor. Hafta sonunun son gününü maç izleyerek geçirmek isteyen taraftarlar, takımların fikstürünü ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Beşiktaş'ın maçı saat kaçta başlayacak? Premier Lig, La Liga ve Serie A'da hangi karşılaşmalar oynanacak? İşte 1 Kasım Pazar gününün maç takvimi, başlama saatleri ve yayıncı kanalları...
1 Kasım 2026 Pazar günü futbol gündemi, Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Türkiye'de gözler Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı mücadeleye çevrilirken Premier Lig, La Liga ve Serie A'daki maçlar da yakından takip ediliyor. Takımlarının performansını izlemek ve günün önemli karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları, maç saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi takımlar sahaya çıkacak? 1 Kasım Pazar günü hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün futbol programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri...
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR
TRENDYOL SÜPER LİG
13.30 | Amed SK - Eyüpspor | beIN SPORTS 2
16.00 | Başakşehir - Samsunspor | beIN SPORTS 2
16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 1
19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş | beIN SPORTS 1
TRENDYOL 1. LİG
13.30 | Sivasspor - Boluspor | TRT Spor
16.00 | Iğdır FK - Antalyaspor | TRT Spor
16.00 | İstanbulspor - Mardin 1969 Spor | TRT Kurdi
19.00 | Bodrum FK - Ümraniyespor | TRT Spor
İNGİLTERE PREMIER LİG
19.30 | Liverpool - Arsenal | beIN SPORTS 3
İSPANYA LA LIGA
16.00 | Getafe - Sevilla | S Sport
18.15 | Racing Santander - Real Madrid | S Sport
20.30 | Elche - Valencia | S Sport
23.00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | S Sport
İTALYA SERIE A
14.30 | Como - Venezia | S Sport 2
17.00 | Frosinone - Torino | S Sport Plus
17.00 | Lazio - Cagliari | S Sport 2
20.00 | Lecce - Genoa | S Sport 2
22.45 | Juventus - Napoli | S Sport 2
ALMANYA BUNDESLIGA
17.30 | Union Berlin - Köln | S Sport Plus
19.30 | Eintracht Frankfurt - Hamburg | S Sport Plus
FRANSA LIGUE 1
17.00 | Strasbourg - Auxerre | beIN SPORTS 4
19.15 | Lyon - Angers | beIN SPORTS MAX 1
19.15 | Paris FC - Monaco | beIN SPORTS 4
22.45 | Marsilya - Toulouse | beIN SPORTS 3
HOLLANDA EREDIVISIE
14.15 | PEC Zwolle - ADO Den Haag | S Sport / S Sport Plus
16.30 | Excelsior - Twente | S Sport / S Sport Plus
16.30 | Telstar - Utrecht | S Sport / S Sport Plus
18.45 | Groningen - Sparta Rotterdam | S Sport / S Sport Plus
PORTEKİZ LİGİ
18.30 | Arouca - Nacional | S Sport
21.00 | Academico de Viseu - Rio Ave | S Sport
21.00 | Maritimo - Santa Clara | S Sport
23.30 | Braga - Famalicao | S Sport