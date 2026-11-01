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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Futbolseverleri 1 Kasım 2026 Pazar günü hem Türkiye'de hem de Avrupa'da birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın oynayacağı mücadele günün öne çıkan maçları arasında yer alırken İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde de heyecan devam ediyor. Hafta sonunun son gününü maç izleyerek geçirmek isteyen taraftarlar, takımların fikstürünü ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi takımlar karşı karşıya gelecek? Beşiktaş'ın maçı saat kaçta başlayacak? Premier Lig, La Liga ve Serie A'da hangi karşılaşmalar oynanacak? İşte 1 Kasım Pazar gününün maç takvimi, başlama saatleri ve yayıncı kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        1

        1 Kasım 2026 Pazar günü futbol gündemi, Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Türkiye'de gözler Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı mücadeleye çevrilirken Premier Lig, La Liga ve Serie A'daki maçlar da yakından takip ediliyor. Takımlarının performansını izlemek ve günün önemli karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları, maç saatlerini ve yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, bugün kimin maçı var, hangi takımlar sahaya çıkacak? 1 Kasım Pazar günü hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün futbol programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri...

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        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 1 KASIM 2026 PAZAR

        TRENDYOL SÜPER LİG

        13.30 | Amed SK - Eyüpspor | beIN SPORTS 2

        16.00 | Başakşehir - Samsunspor | beIN SPORTS 2

        16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 1

        19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş | beIN SPORTS 1

        TRENDYOL 1. LİG

        13.30 | Sivasspor - Boluspor | TRT Spor

        16.00 | Iğdır FK - Antalyaspor | TRT Spor

        16.00 | İstanbulspor - Mardin 1969 Spor | TRT Kurdi

        19.00 | Bodrum FK - Ümraniyespor | TRT Spor

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        İNGİLTERE PREMIER LİG

        19.30 | Liverpool - Arsenal | beIN SPORTS 3

        İSPANYA LA LIGA

        16.00 | Getafe - Sevilla | S Sport

        18.15 | Racing Santander - Real Madrid | S Sport

        20.30 | Elche - Valencia | S Sport

        23.00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | S Sport

        İTALYA SERIE A

        14.30 | Como - Venezia | S Sport 2

        17.00 | Frosinone - Torino | S Sport Plus

        17.00 | Lazio - Cagliari | S Sport 2

        20.00 | Lecce - Genoa | S Sport 2

        22.45 | Juventus - Napoli | S Sport 2

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        ALMANYA BUNDESLIGA

        17.30 | Union Berlin - Köln | S Sport Plus

        19.30 | Eintracht Frankfurt - Hamburg | S Sport Plus

        FRANSA LIGUE 1

        17.00 | Strasbourg - Auxerre | beIN SPORTS 4

        19.15 | Lyon - Angers | beIN SPORTS MAX 1

        19.15 | Paris FC - Monaco | beIN SPORTS 4

        22.45 | Marsilya - Toulouse | beIN SPORTS 3

        HOLLANDA EREDIVISIE

        14.15 | PEC Zwolle - ADO Den Haag | S Sport / S Sport Plus

        16.30 | Excelsior - Twente | S Sport / S Sport Plus

        16.30 | Telstar - Utrecht | S Sport / S Sport Plus

        18.45 | Groningen - Sparta Rotterdam | S Sport / S Sport Plus

        5

        PORTEKİZ LİGİ

        18.30 | Arouca - Nacional | S Sport

        21.00 | Academico de Viseu - Rio Ave | S Sport

        21.00 | Maritimo - Santa Clara | S Sport

        23.30 | Braga - Famalicao | S Sport

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