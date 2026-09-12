GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporseverleri 12 Eylül Cumartesi günü yoğun bir karşılaşma takvimi bekliyor. Futbolda Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinde heyecan devam ederken, voleybolda da Filenin Efeleri'nin Fransa karşılaşması dikkat çekiyor. Günün maçlarını takip etmek isteyen taraftarlar, hangi mücadelelerin oynanacağını, karşılaşmaların başlangıç saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi futbol ve voleybolda günün maç programı...
12 Eylül Cumartesi günü spor tutkunlarını birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Futbolseverler Süper Lig ve Avrupa’nın önde gelen liglerindeki mücadeleleri takip ederken, voleybolda A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Fransa karşılaşması dikkatleri üzerine çekiyor. Günün spor takvimini yakından takip edenler, oynanacak maçların saatlerini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, karşılaşmalar hangi kanallardan izlenebilecek? İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününün maç programı...
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 12 EYLÜL 2026
Trendyol Süper Lig
17.00 Samsunspor - Çorum FK | beIN Sports 1
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor | beIN Sports 2
20.00 Konyaspor - Trabzonspor | beIN Sports 1
20.00 Alanyaspor - Göztepe | beIN Sports 2
1. LİG
17.00 Boluspor - Pendikspor | beIN Sports Max 1
17.00 Vanspor FK - Keçiörengücü | beIN Sports Haber
20.00 Bodrum FK - Batman Petrolspor | beIN Sports Max 1
20.00 Ümraniyespor - Antalyaspor | beIN Sports Max 2
PREMIER LİG
17.00 Chelsea - Hull City | beIN Sports 3
17.00 Liverpool - Fulham | beIN Sports 5
17.00 Aston Villa - Nottingham Forest | beIN Sports Max 2
19.30 Tottenham - Everton | beIN Sports 3
22.00 Sunderland - Arsenal | beIN Sports 3
FİLENİN EFELERİ – FRANSA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasında Fransa karşısında mücadele edecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası D Grubu mücadelesi, bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.