GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026: Milli Takım Fransa deplasmanında! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Kasım 2026 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi heyecanı, birbirinden önemli 8 karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverlerin gözü, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında vereceği kritik mücadeleye çevrilirken Avrupa futbolunun güçlü ekipleri de sahne almaya hazırlanıyor. İspanya ile İngiltere, Belçika ile İtalya ve Hırvatistan ile Çekya arasında oynanacak karşılaşmalar, günün dikkat çeken diğer mücadeleleri arasında bulunuyor. Milli maç heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Kasım 2026 Pazar gününün maç takvimi ve canlı yayın bilgileri…
15 Kasım 2026 Pazar günü Avrupa futbolunda gözler UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Gün boyunca oynanacak 8 maçta milli takımlar puan mücadelesi verirken gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Fransa'ya konuk olacak. Ay-yıldızlıların sahaya çıkacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken İspanya-İngiltere, Belçika-İtalya ve Hırvatistan-Çekya maçları da günün öne çıkan randevuları arasında bulunuyor. Milli maçların başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Kasım Pazar gününün maç programı ve karşılaşmalara ilişkin tüm ayrıntılar…
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026
UEFA Uluslar Ligi
17.00: Güney Kıbrıs - Karadağ
17.00: Letonya - Ermenistan
20.00: Belarus - Arnavutluk
20.00: Finlandiya - San Marino
22.45: Fransa - Türkiye | ATV
22.45: İspanya - İngiltere | A Haber
22.45: Belçika - İtalya | A Spor
22.45: Hırvatistan - Çekya | A Para
FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.