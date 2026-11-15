GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026: Milli Takım Fransa deplasmanında! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Kasım 2026 Pazar günü Avrupa futbolunda gözler UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Gün boyunca oynanacak 8 maçta milli takımlar puan mücadelesi verirken gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Fransa'ya konuk olacak. Ay-yıldızlıların sahaya çıkacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken İspanya-İngiltere, Belçika-İtalya ve Hırvatistan-Çekya maçları da günün öne çıkan randevuları arasında bulunuyor. Milli maçların başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Kasım Pazar gününün maç programı ve karşılaşmalara ilişkin tüm ayrıntılar…