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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026: Milli Takım Fransa deplasmanında! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026: Milli Takım Fransa deplasmanında! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        15 Kasım 2026 Pazar günü UEFA Uluslar Ligi heyecanı, birbirinden önemli 8 karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverlerin gözü, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanında vereceği kritik mücadeleye çevrilirken Avrupa futbolunun güçlü ekipleri de sahne almaya hazırlanıyor. İspanya ile İngiltere, Belçika ile İtalya ve Hırvatistan ile Çekya arasında oynanacak karşılaşmalar, günün dikkat çeken diğer mücadeleleri arasında bulunuyor. Milli maç heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar ise karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye-Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 15 Kasım 2026 Pazar gününün maç takvimi ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        1

        15 Kasım 2026 Pazar günü Avrupa futbolunda gözler UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Gün boyunca oynanacak 8 maçta milli takımlar puan mücadelesi verirken gecenin en çok merak edilen karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Fransa'ya konuk olacak. Ay-yıldızlıların sahaya çıkacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken İspanya-İngiltere, Belçika-İtalya ve Hırvatistan-Çekya maçları da günün öne çıkan randevuları arasında bulunuyor. Milli maçların başlamasına kısa bir süre kala karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Türkiye-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Kasım Pazar gününün maç programı ve karşılaşmalara ilişkin tüm ayrıntılar…

        2

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 15 KASIM 2026

        UEFA Uluslar Ligi

        17.00: Güney Kıbrıs - Karadağ

        17.00: Letonya - Ermenistan

        20.00: Belarus - Arnavutluk

        20.00: Finlandiya - San Marino

        3

        22.45: Fransa - Türkiye | ATV

        22.45: İspanya - İngiltere | A Haber

        22.45: Belçika - İtalya | A Spor

        22.45: Hırvatistan - Çekya | A Para

        4

        FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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