GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 18 KASIM 2026: Beşiktaş, Real Madrid'i ağırlayacak! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
18 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Futbol ve basketbolseverleri bugün birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlayacakken, Türkiye'de TFF 2. Lig, EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Kupa Voley maçları oynanacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Real Madrid'i konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 18 Kasım 2026 Çarşamba günün maç programı ile karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri…
18 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün futboldan basketbola, voleyboldan hentbola sporseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadeleleri başlarken TFF 2. Lig'de de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Günün öne çıkan mücadelelerinde Beşiktaş, EuroLeague'de Real Madrid ile karşı karşıya gelirken Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'yı ağırlayacak. Voleybolda ise Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda? İşte 18 Kasım 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...
18 KASIM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR: HANGİ MAÇ SAAT KAÇTA?
18 Kasım Çarşamba gününün öne çıkan karşılaşmaları ve canlı yayın bilgileri şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
13.00 Adana Demirspor - Kastamonuspor
13.00 Çorluspor 1947 - Muşspor (Tivibu Spor)
13.00 Elazığspor - Menemen FK (Tivibu Spor)
13.00 Güzide Gebzespor - Ankaraspor (Tivibu Spor)
13.00 Hatayspor - İnegöl Kafkasspor
13.00 Isparta 32 Spor - Somaspor
14.00 Arnavutköy Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
15.30 Aliağa FK - Sebat Gençlikspor
15.30 Şanlıurfaspor - Erbaaspor
Kırmızı Grup
13.00 12 Bingölspor - Sakaryaspor
13.00 1461 Trabzon FK - Kahramanmaraş İstiklalspor
13.00 Ankara Demirspor - 52 Orduspor
13.00 Ankaragücü - Kırklarelispor (Tivibu Spor)
13.00 Serikspor - 24 Erzincanspor
15.00 İnegölspor - İskenderunspor
15.30 Fethiyespor - Kütahyaspor (Tivibu Spor)
15.30 Karacabey Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19.45 Hacken - Manchester City (Disney+)
19.45 Real Madrid - Inter (Disney+)
22.00 Chelsea - Paris Saint-Germain (Disney+)
22.00 Juventus - OH Leuven (Disney+)
EuroLeague
20.00 Beşiktaş - Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)
Basketbol Şampiyonlar Ligi
20.00 Galatasaray MCT Technic - Legia Varşova (TRT Spor)
EuroCup
20.55 Niners Chemnitz - Tofaş (TRT Spor Yıldız)
FIBA Europe Cup
18.55 Esenler Erokspor - Rilski Sportist (TRT Spor Yıldız)
Kupa Voley Kadınlar çeyrek finali
16.30 Fenerbahçe Medicana - Türk Hava Yolları (TRT Spor)
19.00 Eczacıbaşı - Aras Kargo (TVF Voleybol TV / tabii Spor)
Hentbol Erkekler Süper Ligi
14.00 İstanbul Gençlik - Beykoz Belediyesi (TRT Spor Yıldız)
17.00 Göztepe - Beşiktaş (THF TV / YouTube)