18 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün futboldan basketbola, voleyboldan hentbola sporseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadeleleri başlarken TFF 2. Lig'de de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanacak. Günün öne çıkan mücadelelerinde Beşiktaş, EuroLeague'de Real Madrid ile karşı karşıya gelirken Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'yı ağırlayacak. Voleybolda ise Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı parkeye çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda? İşte 18 Kasım 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...