GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ 15 EKİM 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maç programı!
15 Ekim Perşembe maç takvimi belli oldu. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor sahne alacak. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı konuk edecek. Karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Ekim 2026 bugün oynanacak maçlar, başlama saatleri ve yayın kanalları…
15 Ekim 2026 maç programı günün karşılaşmalarını merak eden futbol ve basketbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Avrupa kupalarında oynanacak mücadelelerin yanı sıra Türkiye'deki lig karşılaşmaları da merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Milan, Juventus ve Bayer Leverkusen gibi takımlar sahaya çıkacakken UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor, KuPS deplasmanında mücadele edecek. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Tarfin Partizan karşısında galibiyet arayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 'Beşiktaş ve Trabzonspor maçları saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Ekim Perşembe maç takvimi ile bugünkü maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri...
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE 2. HAFTA HEYECANI!
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında bugün toplam 18 maç oynanacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.
UEFA KONFERANS LİGİ’NDE 1. HAFTA HEYECANI!
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak 18 maçla başlayacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'ya konuk olacak.
HOFFENHEİM-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hoffenheim-Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü (bu akşam) TSİ 22.00’de başlayacak.
Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
KUPS KUOPİO-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü (bu akşam) TSİ 19.45’te başlayacak.
Tammelan Stadı'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonundan Ishmael Barbara yönetecek. Barbara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Duncan Spencer yapacak.
15 EKİM PERŞEMBE MAÇ TAKVİMİ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TFF 1. Lig
17:00 | Mardin 1969 Spor - Misirli.com.tr Karagümrük (TRT Kürdi / tabii Spor 6)
20:00 | Manisa FK - Turka Esenler Erokspor (tabii Spor)
20:00 | Muğlaspor - Bursaspor (TRT Türk)
UEFA Avrupa Ligi
19:45 | Sparta Prague - Lillestrom SK (tabii Spor)
19:45 | AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva FC
19:45 | FC Salzburg - AC Milan (tabii Spor)
19:45 | KKS Lech Poznan - Bayer Leverkusen (tabii Spor)
19:45 | NK Celje - Omonia Nicosia
19:45 | Olympique Lyon - Crystal Palace FC (tabii Spor)
19:45 | Union Saint-Gilloise - Real Sociedad San Sebastian (tabii Spor)
19:45 | SCU Torreense - Sunderland
22:00 | Bournemouth - Sturm Graz
22:00 | Ferencvarosi Budapest - FC Viktoria Plzen
22:00 | GNK Dinamo Zagreb - RSC Anderlecht
22:00 | Jagiellonia Bialystok - FC Ararat-Armenia
22:00 | NEC Nijmegen - PFC Levski Sofya
22:00 | Marsilya - Olympiacos Piraeus
22:00 | Celta de Vigo - Juventus Turin
22:00 | Benfica Lisbon - Celtic Glasgow
22:00 | Stade Rennais FC - OFI Crete
22:00 | Hoffenheim - Beşiktaş (TRT 1)
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:45 | FC Lugano - FK Crvena Zvezda Belgrade
19:45 | HNK Hajduk Split - Ajax Amsterdam
19:45 | KAA Gent - AGF Aarhus
19:45 | KF Egnatia Rrogozhine - FC Midtjylland
19:45 | Kuopian Palloseura - Trabzonspor (TRT 1)
19:45 | Mjallby AIF - Inter Club de Escaldes
19:45 | Panathinaikos Athens - FK Borac Banja Luka
19:45 | PFC CSKA Sofia - Monaco
19:45 | Riga FC - FC Kairat Almaty
19:45 | CS Universitatea Craiova 1948 - Getafe
22:00 | Atalanta BC - Pafos FC
22:00 | Brighton & Hove Albion FC - FK Kauno Zalgiris
22:00 | FC Copenhagen - SC Braga
22:00 | FC Twente Enschede - FC Thun
22:00 | Heart of Midlothian FC - FC Nordsjaelland
22:00 | ST. Truidense VV - FC Iberia 1999
22:00 | Freiburg - FK Jablonec
22:00 | SK Brann - Lincoln Red Imps
EuroLeague
19.45 | Fenerbahçe Tarfin - Partizan (S Sport Plus)
21.30 | Valencia Basket - Maccabi (S Sport Plus)
21.30 | Olimpia Milano - Dubai Basket (S Sport Plus)
22.00 | Real Madrid - ASVEL (S Sport Plus)