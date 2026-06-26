Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Ana kanalların yayın akışında farklı türlerde yapımlar öne çıkarken, akşam kuşağında hangi programların ekrana geleceği merak konusu oldu. Kanal D’de Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında Norveç - Fransa grup maçı futbolseverlerle buluşacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 26 Haziran 2026 Cuma gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...