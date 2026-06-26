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        Haberler Bilgi Magazin GÜNÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 26 Haziran Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi ile bugün yayınlanacak dizi ve filmler...

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 26 Haziran Cuma TV yayın akışı listesi ile bugün yayınlanacak dizi ve filmler...

        26 Haziran 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor içerikleri izleyicilerin karşısına çıkacak. Haftanın son iş gününde kanalların ana yayın kuşağında hangi yapımların yer alacağı araştırılırken, öne çıkan programlar da dikkat çekiyor. Kanal D'de Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek, TV8'de MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Norveç - Fransa mücadelesiyle sürecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Ana kanalların yayın akışında farklı türlerde yapımlar öne çıkarken, akşam kuşağında hangi programların ekrana geleceği merak konusu oldu. Kanal D’de Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında Norveç - Fransa grup maçı futbolseverlerle buluşacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 26 Haziran 2026 Cuma gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...

        2

        KANALLARIN 26 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        23:15 Gece Hattı

        00:15 İp Man: Son Dövüş

        02:15 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni bölüm)

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Daha 17

        4

        TRT 1

        09:00 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı

        10:40 Kasaba Doktoru

        13:55 Seksenler

        14:50 Yürek Çıkmazı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gassal

        21:25 Kupa Saati

        22:00 Norveç - Fransa | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00.15 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema

        02.15 Şehrimin Takımı

        03.00 Uruguay - İspanya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        5

        STAR TV

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Benim Tatlı Yalanım

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Adalet 2

        22:30 Adalet 2

        6

        ATV

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (2. bölüm)

        22:50 Son Düello

        7

        NOW TV

        08:00 Çalar Saat

        10:00 Her Yerde Sen

        12:15 Şahane Hayatım

        14:45 Sen Çal Kapımı

        16:15 Şevkat Yerimdar

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Bursa Bülbülü

        22:30 Benim Kocam Yapmaz

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        13:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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