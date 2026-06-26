GÜNÜN TV YAYIN AKIŞINDA NELER VAR? 26 Haziran Cuma TV yayın akışı listesi ile bugün yayınlanacak dizi ve filmler...
26 Haziran 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor içerikleri izleyicilerin karşısına çıkacak. Haftanın son iş gününde kanalların ana yayın kuşağında hangi yapımların yer alacağı araştırılırken, öne çıkan programlar da dikkat çekiyor. Kanal D'de Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle ekrana gelecek, TV8'de MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA 2026 Dünya Kupası heyecanı Norveç - Fransa mücadelesiyle sürecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in güncel yayın akışı...
Televizyon ekranlarında bu akşam dizi, yarışma, film ve spor programları izleyicilerle buluşacak. Ana kanalların yayın akışında farklı türlerde yapımlar öne çıkarken, akşam kuşağında hangi programların ekrana geleceği merak konusu oldu. Kanal D’de Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında Norveç - Fransa grup maçı futbolseverlerle buluşacak. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusuna yanıt arayanlar için Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 26 Haziran 2026 Cuma gününe ait güncel yayın akışı haberimizde...
KANALLARIN 26 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Tekrar)
23:15 Gece Hattı
00:15 İp Man: Son Dövüş
02:15 Muhtemel Aşk (Tekrar)
04:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni bölüm)
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Daha 17
TRT 1
09:00 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı
10:40 Kasaba Doktoru
13:55 Seksenler
14:50 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
21:25 Kupa Saati
22:00 Norveç - Fransa | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00.15 Butcher's Geçidi | Yabancı Sinema
02.15 Şehrimin Takımı
03.00 Uruguay - İspanya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
STAR TV
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Adalet 2
22:30 Adalet 2
ATV
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (2. bölüm)
22:50 Son Düello
NOW TV
08:00 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
22:30 Benim Kocam Yapmaz
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak