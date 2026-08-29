ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 29 AĞUSTOS 2026: Altın fiyatları sert düştü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajlarının ardından sert geriledi. Eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesiyle dolar ve ABD tahvil getirileri yükselirken, ons altın yüzde 3,2 değer kaybederek 4 bin 456,20 dolara indi. Küresel piyasalardaki düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 3,01 düşüşle 7 bin liranın altına geriledi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Ağustos 2026 Cumartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert satışlarla karşılaştı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği şahin mesajlar, piyasalarda eylül ayına yönelik faiz beklentilerinin değişmesine neden oldu. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın 4 bin 456 dolara, gram altın ise 6 bin 908 liraya geriledi. Peki bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ağustos 2026 altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.907,88
Satış: 6.908,74
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.454,16
4.456,05
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.052,60
11.295,79
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.210,40
45.045,00
TAM ALTIN FİYATI
44.221,00
44.968,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.036,12
22.591,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.210,40
45.045,00
ATA ALTIN FİYATI
46.580,74
47.762,48
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.740,39
4.987,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.222,39
6.470,24
GREMSE ALTIN FİYATI
110.124,00
112.041,00