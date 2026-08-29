ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 29 AĞUSTOS 2026: Altın fiyatları sert düştü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 29 Ağustos 2026 Cumartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde sert satışlarla karşılaştı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın verdiği şahin mesajlar, piyasalarda eylül ayına yönelik faiz beklentilerinin değişmesine neden oldu. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın 4 bin 456 dolara, gram altın ise 6 bin 908 liraya geriledi. Peki bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ağustos 2026 altın fiyatları…