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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu: 10-11 Ekim 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Hafta sonu hava durumu: 10-11 Ekim 2026 Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih ve etkili olacağı bölgeler merak ediliyor. Meteoroloji'nin yayımladığı tahminlere göre, hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Peki, 10-11 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Bu hafta sonu plan yapan vatandaşlar hafta sonu hava durumu raporunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel tahminlerini paylaştı. Hafta sonu özellikle batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava etkili olurken, güney kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek. İşte, 10-11 Ekim 2026 MGM değerlendirmeli hava durumu raporu

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

        Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        10-11 Ekim bu hafta sonu özellikle batı ve iç bölgelerde daha açık bir hava etkili olurken, güney kesimlerde yerel yağışlar görülebilecek.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.

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        İSTANBUL 15°C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 16°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA 10°C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

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