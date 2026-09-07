HAFTANIN FIRSATLARI! BİM 8-9-11-13 Eylül 2026 aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Valiz Çeşitleri, Kulak Üstü Kulaklık, Buharlı Ütü ve daha fazlası...

8, 9, 11 ve 13 Eylül 2026 tarihleri için hazırlanan BİM aktüel katalogları tüketicilerin beğenisine sunuldu. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, elektronik ürünlerden ev yaşam kategorisine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Özellikle ev düzenine yönelik ürünler, beyaz eşya alternatifleri, mobilya ve günlük kullanım ihtiyaçları bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor. 11 Eylül Cuma günü BİM raflarında satışa çıkacak ürünler arasında Tefal tencere ve wok tava, manuel rondo, Paşabahçe bardak setleri ile farklı boyutlardaki valiz seçenekleri öne çıkıyor. Peki, bu hafta BİM’de hangi ürünler satışa sunulacak? İşte merak edilen aktüel ürünlerin tam listesi ve kampanya detayları...