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        Haberler Bilgi Gündem En güzel Cuma mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, anlamlı, kısa ve dualı Cuma mesajları

        En güzel Cuma mesajları 23 Ekim 2026: Resimli, anlamlı, kısa ve dualı Cuma mesajları

        Cuma gününün manevi huzurunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, en güzel cuma mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanlar için mübarek kabul edilen cuma gününde aileye, arkadaşlara ve yakınlara gönderilecek anlamlı mesajlar yoğun ilgi görüyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşılabilecek cuma sözleri, sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenlere alternatif sunuyor. İşte resimli, kısa, anlamlı, dualı ve hayırlı cumalar mesajlar, cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:46 Güncelleme:
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        Cuma gününün gelmesiyle birlikte, en özel, güzel, resimli cuma mesajları gündemi meşgul etmeye başladı. Manevi duyguları ifade eden dualar ve güzel dilekler, haftanın bu anlamlı gününde paylaşımların başında geliyor. Sevdiklerine huzur, sağlık, bereket ve mutluluk dilemek isteyenler, en güzel cuma mesajı seçeneklerini değerlendiriyor. İşte en güzel, anlamlı, yeni, kısa, uzun, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

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        CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2026

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

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        DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

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        YENİ, FARKLI, DUALI CUMA MESAJI SEÇENEKLERİ

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

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        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

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        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

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        RESİMLİ VE YENİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

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        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        12

        İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        13

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

        14

        FARKLI VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        15

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.

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        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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