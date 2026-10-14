Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Almanya temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Futbolseverler karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi macerasına güçlü bir başlangıç yapması taraftarların beklentisini yükseltirken Hoffenheim deplasmanı önemli bir sınav olacak. Peki Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim - Beşiktaş maçı tarihi, başlama saati...
Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:39 Güncelleme:
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip ilk hafta mücadelesinde sahasında Marsilya'yı farklı mağlup ederek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamıştı. İki takım da ikinci hafta mücadelesinde önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Peki Hoffenheim Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
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HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
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HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hoffenheim Beşiktaş karşılaşmasının Türkiye'deki yayın seçenekleri TRT 1 ve tabii olarak öne çıkıyor.