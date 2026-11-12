İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Geçen sene Ocak ayında İBB burs sonuçları duyurulurken 2026 2027 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı desteğiyle, öğrencilere 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB burs başvuru sonuçlarına gencuniversiteli.ibb.istanbul İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.