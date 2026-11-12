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        Haberler Bilgi İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB 2026 2027 Genç Üniversiteli burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB 2026 2027 Genç Üniversiteli burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nde heyecanlı bekleyiş devam ediyor İBB burs başvuruları 23 Ekim'de sona ermişti. 2026-2027 eğitim öğretim yılında İBB bursu için başvuruda bulunan binlerce öğrenci, sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026 2027 İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        2026 2027 İBB burs sonuçları, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Hem eğitimlerine hem de yaşamlarına katkı sağlaması için İBB burs başvuru sonuçlarını bekleyen öğrenciler, gözlerini İBB bursu sonuç sorgulama ekranına çevirdi. Peki, İBB bursu sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. Geçen sene Ocak ayında İBB burs sonuçları duyurulurken 2026 2027 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

        İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı desteğiyle, öğrencilere 20.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemelerin geçen senelerde olduğu gibi iki dönem halinde 10 bin TL+10 bin TL olarak yatırılması bekleniyor.

        İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        İBB burs başvuru sonuçlarına gencuniversiteli.ibb.istanbul İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

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        İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler başvurabilir:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

        Kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet ediyor olmak.

        Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

        Devlet üniversitesinde okumak veya özel/vakıf üniversitesinde %100 burslu olmak.

        Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak.

        Maddi desteğe ihtiyaç duymak.

        Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının en az 2.00/4.00 veya 53/100 olması.

        Yaş sınırları:

        Ön lisans ve lisans: 30 yaşını aşmamış olmak.

        Yüksek lisans ve doktora: 40 yaşını aşmamış olmak.

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