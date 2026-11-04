İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sunduğu Genç Üniversiteli burs desteğinde başvuru süreci tamamlandı. 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren üniversite öğrencileri, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaş sınırının uygulandığı burs programında, ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin belirlenen akademik başarı koşullarını da karşılaması gerekiyor. Peki, 2026-2027 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte öğrencilerin merak ettiği ayrıntılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı eğitim desteğinde başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların duyurulacağı tarihe çevrildi. 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında Genç Üniversiteli burs programına başvuran öğrenciler, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor. Eğitim masraflarına katkı sağlamak amacıyla verilen burstan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, sonuçların henüz açıklanmaması üzerine araştırmalarını hızlandırdı. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2026-2027 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı ve açıklanma takvimine ilişkin merak edilenler...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026'da tamamlandı. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçen yıl burs sonuçlarının ocak ayında ilan edilmesi nedeniyle öğrenciler, bu yıl da sonuçların benzer tarihlerde açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.
İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Genç Üniversiteli platformu üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler, "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresine giriş yaparak başvuru durumlarını kontrol edebilecek.
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuç bilgilerine aynı platform üzerinden ulaşabilecek.
2026-2027 İBB BURS DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında öğrencilere toplam 20 bin TL destek sağlayacak.
Burs ödemelerinin önceki yıllarda uygulanan takvime benzer şekilde iki taksitte yapılması ve öğrencilerin hesaplarına 10'ar bin TL olarak yatırılması öngörülüyor.
İBB BURS ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILACAK?
İBB Genç Üniversiteli burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru esnasında bildirdikleri banka hesaplarına aktarılıyor. Eğitim desteğinin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, bankalarının mobil uygulamalarından hesap hareketlerini inceleyebilir veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ödeme durumunu kontrol edebilir.