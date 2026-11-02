İlk tatil için geri sayım: Öğrenciler 9 gün tatil yapacak! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Sivas Kale Projesi 2028'de tamamlanacak

Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje alanında incelemede bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gö... Daha Fazla Göster Sivas Belediyesinin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunması amacıyla başlattığı "Kale Projesi"nin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje alanında incelemede bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, projeyi gelecekte Sivas'ın önemli bir turizm mekanı olarak gördüklerini belirtti.(DHA) Daha Az Göster