İlk tatil için geri sayım: Öğrenciler 9 gün tatil yapacak! 2026-2027 MEB takvimi ile Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
2026 Kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2026-2027 MEB çalışma takviminde yer alan ilk ara tatil öncesinde öğrenciler ve veliler, okulların kapanacağı tarihi ve tatil süresini gündemine aldı. Kasım ara tatili hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, 2026-2027 Kasım ara tatili tarihleri…
2026 Kasım ara tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimindeki tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Birinci dönemin ilk haftalarını geride bırakan öğrenciler, ders ve sınav temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. MEB'in yayımladığı çalışma takviminde Kasım ara tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri de yer aldı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile ilk ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihi hakkında merak edilenler…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı MEB çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla hafta sonu tatiline girecek öğrenciler, ara tatilin de eklenmesiyle toplam 9 gün dinlenme fırsatı bulacak.
KASIM ARA TATİLİ SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için uygulanacak tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden okula gidecek.
2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerini alacak öğrenciler, 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yarıyıl tatiline çıkacak. Hafta sonlarıyla birlikte tatil süresi 16 güne ulaşacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL 2027 NE ZAMAN?
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde ikinci ara tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında ikinci dönem ara tatili yapacak. Hafta sonunun ardından 15 Mart Pazartesi günü okullarda dersler yeniden başlayacak.
OKULLAR HANGİ TARİHTE KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler yaz tatiline çıkacak.
2026-2027 MEB eğitim öğretim yılı tatil takvimi:
* Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
* Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
* Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma
* Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
* İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
* İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
* Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma