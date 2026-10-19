Instagram çöktü mü? Instagram'da anlık akış sorunu var mı? 19 Ekim 2026 Instagram erişim raporu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Güncel kullanıcı bildirimlerine göre Instagram'da şu an için genel bir erişim kesintisi veya yaygın bir teknik aksaklık görülmüyor.

Uygulamaya girişte yavaşlama, gönderilerin yüklenmemesi ya da mesajların gönderilememesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor. Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapmak da bağlantı kaynaklı problemlerin giderilmesine yardımcı olabilir.