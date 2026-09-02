İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi?
İntikam Vakti (Wrath of Man) filmi 2 Eylül Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı film, gizemli bir adamın zırhlı araç güvenlik şirketinde işe başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, suç ve intikam temasını aksiyon dolu sahnelerle işliyor. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi? İşte İntikam Vakti filmi konusu ve oyuncuları...
İntikam Vakti filmi, sürükleyici hikâyesiyle televizyon ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı yapımda, gizemli bir adamın intikam için kurduğu plan anlatılıyor. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi? İşte Guy Ritchie imzalı İntikam Vakti filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...
İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
İntikam Vakti, kendisini yalnızca H olarak tanıtan gizemli bir adamın etrafında şekilleniyor. Milyonlarca dolar taşıyan zırhlı araçların güvenliğinden sorumlu bir şirkette işe başlayan H, kısa sürede yetenekleriyle öne çıkıyor. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans, şirket çalışanlarının H'ye olan güvenini artırıyor. Ancak onun bu şirkette çalışma nedeninin yalnızca bir iş olmadığı kısa süre içinde ortaya çıkıyor. H, oğlunun ölümüne neden olan kişilerden intikam almak için planını adım adım uygulamaya koyuyor.
İNTİKAM VAKTİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham
Holt McCallany
Josh Hartnett
İNTİKAM VAKTİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
İntikam Vakti, orijinal adıyla Wrath of Man, Guy Ritchie tarafından yönetilen 2021 yapımı aksiyon, gerilim ve suç filmidir. Yapım, Nicolas Boukhrief'in 2004 tarihli Fransız filmi Le Convoyeurdan uyarlanmıştır. Jason Statham'ın canlandırdığı H karakteri üzerinden ilerleyen film, soygunlar ve kişisel intikam hikâyesini bir araya getiriyor.
İNTİKAM VAKTİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
İntikam Vakti filmi, 2 Eylül Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına davet eden yapımda Jason Statham, gizemli karakter H'yi canlandırıyor. Film boyunca H'nin gerçek kimliği ve intikam planının ayrıntıları merak konusu oluyor.