Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi?

        İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi?

        İntikam Vakti (Wrath of Man) filmi 2 Eylül Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı film, gizemli bir adamın zırhlı araç güvenlik şirketinde işe başlamasıyla gelişen olayları konu alıyor. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, suç ve intikam temasını aksiyon dolu sahnelerle işliyor. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi? İşte İntikam Vakti filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 18:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İntikam Vakti filmi, sürükleyici hikâyesiyle televizyon ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı yapımda, gizemli bir adamın intikam için kurduğu plan anlatılıyor. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İntikam Vakti ne zaman çekildi? İşte Guy Ritchie imzalı İntikam Vakti filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...

        2

        İNTİKAM VAKTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        İntikam Vakti, kendisini yalnızca H olarak tanıtan gizemli bir adamın etrafında şekilleniyor. Milyonlarca dolar taşıyan zırhlı araçların güvenliğinden sorumlu bir şirkette işe başlayan H, kısa sürede yetenekleriyle öne çıkıyor. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans, şirket çalışanlarının H'ye olan güvenini artırıyor. Ancak onun bu şirkette çalışma nedeninin yalnızca bir iş olmadığı kısa süre içinde ortaya çıkıyor. H, oğlunun ölümüne neden olan kişilerden intikam almak için planını adım adım uygulamaya koyuyor.

        İNTİKAM VAKTİ OYUNCULARI KİMLER?

        Jason Statham

        Holt McCallany

        Josh Hartnett

        3

        İNTİKAM VAKTİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        İntikam Vakti, orijinal adıyla Wrath of Man, Guy Ritchie tarafından yönetilen 2021 yapımı aksiyon, gerilim ve suç filmidir. Yapım, Nicolas Boukhrief'in 2004 tarihli Fransız filmi Le Convoyeurdan uyarlanmıştır. Jason Statham'ın canlandırdığı H karakteri üzerinden ilerleyen film, soygunlar ve kişisel intikam hikâyesini bir araya getiriyor.

        İNTİKAM VAKTİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

        İntikam Vakti filmi, 2 Eylül Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim tutkunlarını ekran başına davet eden yapımda Jason Statham, gizemli karakter H'yi canlandırıyor. Film boyunca H'nin gerçek kimliği ve intikam planının ayrıntıları merak konusu oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #intikam vakti
        #film
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Keçiören Belediyesi'nde 129 personel hakkında soruşturma
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!