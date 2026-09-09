iPhone 18 Pro ve iPhone Duo tanıtıldı özellikler ve satış fiyatı açıklandı! Apple iPhone 18 ne kadar, iPhone Duo özellikleri neler?
Apple'ın uzun süredir merakla beklenen yeni iPhone lansmanı "Surprise and Shine" etkinliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max resmi olarak tanıtılırken, şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da teknoloji dünyasına giriş yaptı. Apple'ın yeni modellerinde performans, kamera, yapay zeka ve pil tarafında önemli geliştirmeler dikkat çekti. iPhone Duo ise katlanabilir ekranı ve Apple Pencil desteğiyle lansmanın en çok konuşulan ürünü oldu. iPhone 18 Pro ve iPhone Duo başlangıç fiyatı açıklandı. Peki iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ne zaman çıkacak, iPhone 18 ne kadar, iPhone Duo özellikleri neler ve satış fiyatı ne kadar? İşte Apple'ın yeni iPhone modelleriyle ilgili tüm güncel detaylar...
Apple, 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen "Surprise and Shine" etkinliğinde yeni nesil iPhone modellerini duyurdu. Yeni serinin en dikkat çeken üyeleri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir yapısıyla iPhone Duo oldu. Şirketin standart iPhone 18 modelini ise bu sonbahar etkinliğinde tanıtmaması dikkat çekti. iPhone 18'in 2027 ilkbaharında satışa sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Peki iPhone 18 Pro ve iPhone Duo ne zaman çıkacak, iPhone 18 ne kadar, iPhone Duo özellikleri neler? İşte yeni modellerin fiyatı, çıkış tarihi ve öne çıkan özellikleri...
IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX TANITILDI
Apple'ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, "Surprise and Shine" etkinliğinde resmen tanıtıldı. Yeni modellerde performans tarafında A20 Pro çip öne çıkarken, kamera sistemi ve yapay zeka özelliklerinde de önemli geliştirmeler yapıldı.
IPHONE 18 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple'ın açıklamasına göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön sipariş süreci 12 Eylül'de başlayacak. Yeni modeller 18 Eylül 2026 tarihinde satışa çıkacak.
Türkiye'deki satış tarihi ve resmi Apple Türkiye fiyatlarının ise ayrıca açıklanması bekleniyor. Bu nedenle şu aşamada iPhone 18 Pro için doğrudan TL bazında kesin bir satış fiyatı vermek mümkün değil.
IPHONE DUO TANITILDI: APPLE'DAN İLK KATLANABİLİR IPHONE
Lansmanın en büyük sürprizi ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo oldu. Katlanabilir yapıya sahip olan telefon, açıldığında 7,6 inçlik büyük bir iç ekrana ulaşıyor. Kapalı durumdayken ise 5,4 inçlik dış ekran kullanılıyor.
Apple, iPhone Duo'yu çoklu görev ve üretkenlik odaklı bir cihaz olarak konumlandırıyor. Modelde iki uygulamayı aynı anda kullanmaya yönelik ekran özellikleri bulunurken Apple Pencil desteği de sunuluyor.
IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone Duo'nun öne çıkan özellikleri arasında 7,6 inç katlanabilir ekran, 5,4 inç dış ekran, ProMotion teknolojisi ve 3.000 nit seviyesine ulaşan ekran parlaklığı bulunuyor. Cihazda iki adet 48 MP arka kamera ve ekran altına yerleştirilen ön kamera kullanılıyor.
iPhone Duo'nun işlem gücünü A20 Pro çip sağlarken, Apple'ın geliştirdiği C2 modem de cihazda yer alıyor. Katlanabilir ekranın dayanıklılığını artırmak amacıyla titanyum çerçeve ve seramik fiber takviyeli yapı tercih edildiği belirtiliyor. Modelde ayrıca katlanabilir ekran kullanımına yönelik iOS 27 optimizasyonları bulunuyor.
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.
İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı. Fiyatlandırmanın premium segmentin en üst noktasında olacağı ve “bir aylık kira bedeli” seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler, lansman sonrası da konuşulmaya devam ediyor.
iPhone Duo, Apple’ın premium segmentteki rekabet gücünü artırmayı ve katlanır telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.
iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
IPHONE 18 NE KADAR, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Lansmanın ardından en çok merak edilen konulardan biri de standart iPhone 18'in durumu oldu. Apple, iPhone 18'i 9 Eylül'deki etkinlikte tanıtmadı. Şirketin bu model için farklı bir lansman takvimi uygulayacağı ve standart iPhone 18'in 2027 ilkbaharında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.
Dolayısıyla şu an için "iPhone 18 ne kadar?" sorusunun resmi bir yanıtı bulunmuyor. Apple'ın standart iPhone 18 modelinin fiyatını ve Türkiye satış tarihini ilerleyen dönemde açıklaması bekleniyor.
IPHONE 18 PRO VE PRO MAX TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?
Apple’ın yeni Pro serisi Türkiye’de şu fiyatlarla satışa sunulacak:
iPhone 18 Pro: 6.3 inç ekran, başlangıç fiyatı 137.999 TL
iPhone 18 Pro Max: 6.9 inç ekran, başlangıç fiyatı 149.999 TL