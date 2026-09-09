iPhone 18 Pro ve iPhone Duo tanıtıldı özellikler ve satış fiyatı açıklandı! Apple iPhone 18 ne kadar, iPhone Duo özellikleri neler?

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone Duo'nun öne çıkan özellikleri arasında 7,6 inç katlanabilir ekran, 5,4 inç dış ekran, ProMotion teknolojisi ve 3.000 nit seviyesine ulaşan ekran parlaklığı bulunuyor. Cihazda iki adet 48 MP arka kamera ve ekran altına yerleştirilen ön kamera kullanılıyor.

iPhone Duo'nun işlem gücünü A20 Pro çip sağlarken, Apple'ın geliştirdiği C2 modem de cihazda yer alıyor. Katlanabilir ekranın dayanıklılığını artırmak amacıyla titanyum çerçeve ve seramik fiber takviyeli yapı tercih edildiği belirtiliyor. Modelde ayrıca katlanabilir ekran kullanımına yönelik iOS 27 optimizasyonları bulunuyor.

Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.

İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.

Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı. Fiyatlandırmanın premium segmentin en üst noktasında olacağı ve “bir aylık kira bedeli” seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler, lansman sonrası da konuşulmaya devam ediyor.

iPhone Duo, Apple’ın premium segmentteki rekabet gücünü artırmayı ve katlanır telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.