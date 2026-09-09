İphone Duo özellikleri ve fiyatı! Apple İphone Duo fiyatı ne kadar, Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Apple lansman gecesinde İphone 18 tanıtımını yaptı. Tanıtımda ilk katlanabilir iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone Duo özellikleri, renkleri ve fiyatı merak konusu oldu. Apple yeni telefon modelinde geleneksel yatay katlanabilir modellerden farklı olarak daha geniş ekranlı yatay katlanır bir tasarımla ortaya çıktı. Yeni iPhone 18 modellerinin Türkiye başlangıç fiyatları belli oldu. Telefonunu yenileyecek olan vatandaşlar İphone Duo fiyatını araştırıyor. Peki, Apple İphone 18 Duo fiyatı ne kadar, Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte, İphone Duo özellikleri ve fiyatı ile ilgili bilgiler
İphone 18 özellikleri ve fiyatı 9 Eylül’de yapılan Apple lansmanı sonrası merak konusu oldu. Katlanabilir olması, kamera özelliği gibi detaylarıyla dikkat çeken Iphone Duo kullanıcıların beğenisine sunuldu. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde fiyat listesi belli olurken Yeni Siri uygulaması, iPhone 18 Pro’nun ana ekranında yer alacak. Peki İphone Duo satış fiyatı ne kadar, Türkiye’ye ne zaman gelecek? İşte, İphone Duo fiyatı
IPHONE DUO TANITILDI! İPHONE 18 DUO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Lansmanın en büyük sürprizi ise Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo oldu. Katlanabilir yapıya sahip olan telefon, açıldığında 7,6 inçlik büyük bir iç ekrana ulaşıyor. Kapalı durumdayken ise 5,4 inçlik dış ekran kullanılıyor.
Apple, iPhone Duo'yu çoklu görev ve üretkenlik odaklı bir cihaz olarak konumlandırıyor. Modelde iki uygulamayı aynı anda kullanmaya yönelik ekran özellikleri bulunurken Apple Pencil desteği de sunuluyor.
iPHONE DUO: TÜRKİYE FİYATLARI
Apple’ın katlanır modeli iPhone Duo Türkiye’de şu fiyatlarla satışa çıkacak:
256 GB: 229.999 TL
512 GB: 246.999 TL
1 TB: 280.999 TL
2 TB: 335.999 TL
İPHONE 18 PRO VE PRO MAX DE TANITILDI
Apple’ın yeni iPhone 18 Pro serisi de görüntülendi. iPhone 18 Pro’nun 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max’in ise 6,9 inç ekranla geldiği açıklandı.
TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?
iPhone Duo’nun 229.999 TL’lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de ön siparişe açılması 16 Ekim’de gerçekleşecek. Apple’ın ilk katlanabilir telefonu 23 Ekim itibarıyla satışa çıkacak.
IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone Duo'nun öne çıkan özellikleri arasında 7,6 inç katlanabilir ekran, 5,4 inç dış ekran, ProMotion teknolojisi ve 3.000 nit seviyesine ulaşan ekran parlaklığı bulunuyor. Cihazda iki adet 48 MP arka kamera ve ekran altına yerleştirilen ön kamera kullanılıyor.
iPhone Duo'nun işlem gücünü A20 Pro çip sağlarken, Apple'ın geliştirdiği C2 modem de cihazda yer alıyor. Katlanabilir ekranın dayanıklılığını artırmak amacıyla titanyum çerçeve ve seramik fiber takviyeli yapı tercih edildiği belirtiliyor. Modelde ayrıca katlanabilir ekran kullanımına yönelik iOS 27 optimizasyonları bulunuyor.
Etkinliğin en dikkat çeken ürünü, esnek ekranlı iPhone Duo oldu. Cihaz, katlanır telefon pazarında Apple’ın uzun süredir beklenen girişi olarak nitelendiriliyor. Kitap gibi açılan (book-style) form faktörüne sahip model, kapalıyken klasik bir iPhone boyutunda dururken açıldığında neredeyse tablet büyüklüğünde bir ekran sunuyor.
İç ekran 5,4 inçlik dış ekranla birlikte 7,8 LTPO OLED panel olarak tanıtıldı. 120 Hz ProMotion yenileme hızı, yüksek parlaklık değerleri ve çok düşük kırışıklık (crease) seviyesiyle dikkat çekiyor. Dış ekran ise 5,5-6 inç aralığında, tek elle kullanımı kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Apple, katlama mekanizmasında özel bir menteşe sistemi ve ultra ince cam teknolojisi kullandığını vurgulayarak dayanıklılığı ön plana çıkardı. Cihazın binlerce katlama döngüsüne dayanacak şekilde test edildiği belirtildi.
Yazılım tarafında iOS, katlanır forma özel optimizasyonlarla geldi. Uygulamalar açık ve kapalı konumda sorunsuz geçiş yapabiliyor, çoklu pencere desteği ve stage manager benzeri düzenlemeler tablet benzeri kullanım sunuyor. Kamera sisteminde ise Pro modellerle uyumlu yüksek çözünürlüklü sensörler yer alırken, katlanır yapıya özel olarak hem iç hem dış ekranda selfie ve görüntülü arama deneyimi iyileştirildi. Apple, cihazın inceliğini ve ağırlığını mümkün olduğunca düşük tuttuğunu, titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilmiş gövde kullandığını açıkladı. Batarya tarafında ise katlanır yapıya rağmen tam gün kullanım vaat eden kapasite ve hızlı şarj desteği öne çıktı. Fiyatlandırmanın premium segmentin en üst noktasında olacağı ve “bir aylık kira bedeli” seviyesine yaklaşabileceği yönündeki beklentiler, lansman sonrası da konuşulmaya devam ediyor.
iPhone Duo, Apple’ın premium segmentteki rekabet gücünü artırmayı ve katlanır telefon pazarında yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.