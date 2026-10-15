15 EKİM UÇUŞLARINDA SON DURUM

Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'ndan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç uçak olmak üzere toplam 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.

Bununla birlikte, alternatif meydana yönlendirilen uçak sayısı ile iptal edilen sefer sayısı aynı değil. THY, Pegasus ve AJet'in 15 Ekim tarihli tüm iptal edilen uçuşlarını gösteren doğrulanmış bir liste bulunmadığından, yolcuların kendi seferlerine ilişkin bilgileri resmî kanallardan teyit etmesi gerekiyor.