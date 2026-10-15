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        Haberler Bilgi Gündem İptal edilen uçak seferleri listesi: 15 Ekim Perşembe Uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?

        İptal edilen uçak seferleri listesi: 15 Ekim Perşembe Uçak seferleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi?

        İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü hava ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara ilişkin soru işaretlerini artırdı. Şiddetli rüzgâr ve elverişsiz hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak, yurt içindeki ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da iniş operasyonlarına geçici olarak ara verilirken kalkışlar saat 21.42 itibarıyla durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iki havalimanında yaşanan gelişmelere ve alternatif meydanlara yönlendirilen uçak sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Peki, 15 Ekim Uçuş sefeleri iptal mi oldu, hangi uçuşlar iptal edildi? İşte iptal edilen uçak seferleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar farklı meydanlara yönlendirilirken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da operasyonlar geçici olarak durduruldu. Bakanlık açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'ndan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 3 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla yeniden başladığı bildirildi. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi ve THY, Pegasus ile AJet seferlerinde son durum ne? İşte 15 Ekim uçuş iptalleri hakkında merak edilenler...

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        İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNEMEYEN 43 UÇAK ALTERNATİF MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 43 uçak, yurt içindeki ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

        Yurt içinde en fazla yönlendirme Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapıldı. Ankara'ya 16 uçak yönlendirilirken İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8 uçak gönderildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ve Çanakkale Havalimanı'na ikişer, Antalya Havalimanı'na ise bir uçak yönlendirildi.

        Yurt dışındaki alternatif havalimanları arasında Bulgaristan'ın Burgaz kenti, İran'ın başkenti Tahran ve Yunanistan'ın başkenti Atina da yer aldı. Burgaz'a iki, Tahran ve Atina'ya birer uçak yönlendirildi.

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        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR DURDURULDU

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle iniş operasyonlarına bir süre ara verildi. Uçuş güvenliğini etkileyen hava şartları nedeniyle kalkış operasyonları da saat 21.42 itibarıyla durduruldu.

        Saat 22.00 itibarıyla havalimanına iniş yapamayan üç uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Bakanlık, geçici olarak aksayan iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

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        15 EKİM THY, PEGASUS VE AJET UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLDU?

        İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirilmesi, bütün seferlerin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Yönlendirilen uçakların yanı sıra bazı seferlerde gecikme, rota değişikliği veya iptal yaşanmış olabilir. Ancak paylaşılan Bakanlık açıklamasında Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve AJet için uçuş numarası bazında iptal edilen seferlerin tam listesi yer almıyor.

        Bu nedenle 15 Ekim Perşembe günü uçacak yolcuların, biletlerinde yazan uçuş numarasını ilgili hava yolu şirketinin resmî uçuş durumu ekranından kontrol etmesi gerekiyor. Uçuşun iptal edilip edilmediği, kalkış saatinin değişip değişmediği ve uçağın farklı bir meydana yönlendirilip yönlendirilmediği bu ekranlardan takip edilebilir.

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        İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ NASIL SORGULANIR?

        Yolcular, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri hava yolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden kontrol edebilir. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçuş bilgi ekranları da kalkış ve varış saatleri hakkında bilgi almak için kullanılabilir.

        Uçuş iptali durumunda bilet değişikliği, iade veya alternatif uçuş seçenekleri için doğrudan biletin alındığı hava yolu şirketiyle iletişime geçilmesi önem taşıyor. Hava koşullarına bağlı operasyonel değişiklikler kısa sürede güncellenebildiğinden, yolcuların havalimanına hareket etmeden önce uçuş durumlarını yeniden kontrol etmeleri öneriliyor.

        SABİHA GÖKÇEN

        İSTANBUL HAVALİMANI

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        15 EKİM UÇUŞLARINDA SON DURUM

        Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul Havalimanı'ndan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan üç uçak olmak üzere toplam 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.

        Bununla birlikte, alternatif meydana yönlendirilen uçak sayısı ile iptal edilen sefer sayısı aynı değil. THY, Pegasus ve AJet'in 15 Ekim tarihli tüm iptal edilen uçuşlarını gösteren doğrulanmış bir liste bulunmadığından, yolcuların kendi seferlerine ilişkin bilgileri resmî kanallardan teyit etmesi gerekiyor.

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