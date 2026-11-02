Gün Başlıyor - 30 Ekim 2026 (Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Başladı)

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan 24 saatte 2. görüşme. Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bin dron ile İzmir'de Cumhuriyet şöleni. Kahramanmaraş'ta yollar göle döndü. Peribacası büyük bir gürültüyle çöktü. Emekliye refah payı artışı gündemde. İstanbul'da... Daha Fazla Göster Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan 24 saatte 2. görüşme. Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Bin dron ile İzmir'de Cumhuriyet şöleni. Kahramanmaraş'ta yollar göle döndü. Peribacası büyük bir gürültüyle çöktü. Emekliye refah payı artışı gündemde. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Kara para aklama soruşturmasnıda 8 gözaltı. Dünyanın gözü liderler zirvesinde. NATO'da Türkiye paylaşımı. İsrail'de sandıktan koalisyon çıktı. Ukrayna'da tren istasyonu vuruldu. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster