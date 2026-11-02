İSKİ 2 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı güncel verilerle açıklandı. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyelerinde son durum belli oldu. Yağan yağışlarla birlikte barajlardaki su oranı yükselişe geçerken en dolu ve en düşük orana sahip baraj merak konusu oldu. Peki, 2 Kasım 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 2 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'da son yağışlar ile merak ediliyor. İstanbul barajların doluluk oranı İSKİ tarafından her gün yenileniyor. Peki, son yağışlardan sonra İstanbul baraj doluluk oranı yüze kaç? İşte İSKİ baraj doluluk oranları 2 Kasım 2026
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 53,71 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle;
Darlık Barajı: %90,56
Ömerli Barajı: %78,27
Alibey Barajı: %70,3
Sazlıdere Barajı: %33,59
Büyükçekmece Barajı: %32,02
Kazandere Barajı: %3,37
Pabuçdere Barajı: %2,57
Elmalı Barajı: %62,48
Istrancalar Barajı: %53,24
Terkos Barajı: %38,56
*Verilen baraj doluluk oranlarına göre en yüksek doluluk oranı %90,56 ile Darlık Barajı’nda görülürken, en düşük doluluk oranı %2,57 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedilmiştir. Bu veriler, barajlar arasındaki doluluk oranlarının önemli ölçüde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.