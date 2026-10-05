İSKİ 5 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ 5 Ekim baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerde giderek arttı. Yağışların olması barajlardaki su seviyesini yükseltiyor. Peki, 5 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?