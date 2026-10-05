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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 5 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 5 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak açıklanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki su seviyesi yüzde 35 oranının üzerine çıktı. Yağan yağmur ve kar yağışı barajdaki doluluk oranını arttırıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Yağışlı sistemlerin etkisini sürdürmesi halinde barajlardaki artışın devam edeceğini belirten Özdemir, "Birkaç günlük yağışın ardından sınırlı da olsa bir yükseliş var. Önümüzdeki dönemde beklenen yağışlar, su rezervleri açısından olumlu katkı sağlayacaktır." dedi. Peki, 5 Ekim bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
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        İSKİ 5 Ekim baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 27 Eylül'de yüzde 36,21'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerde giderek arttı. Yağışların olması barajlardaki su seviyesini yükseltiyor. Peki, 5 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

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        BARAJ DOLULUK ORANI 5 EKİM 2026

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Ekim’de yüzde 39,1 seviyesinde ölçüldü.

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        İSKİ'nin verilerine göre 5 Ekim itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        • Kazandere Barajı yüzde 10.37
        • Pabuçdere Barajı yüzde 2.57
        • Sazlıdere Barajı yüzde 20.52
        • Terkos Barajı yüzde 31.61
        • Ömerli Barajı yüzde 56.23
        • Alibey Barajı yüzde 35.87
        • Büyükçekmece Barajı yüzde 26.21
        • Darlık Barajı yüzde 60.72
        • Elmalı Barajı yüzde 84.42
        • Istrancalar Barajı yüzde 18.73
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        #İSKİ
        #baraj doluluk
        #istanbul baraj
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