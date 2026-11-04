İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 KASIM 2026: 3 baraj yüzde 70'in üzerinde, 2 baraj yüzde 5'in altında! İstanbul barajları yüzde kaç doldu, son durum ne?

4 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları, kentte etkili olan yağışların ardından araştırılmaya başlandı. İSKİ verileri ile barajların güncel doluluk oranları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son ölçümlerine göre megakentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 54,17 seviyesine ulaştı. Bir önceki ölçümde yüzde 53,71 olan doluluk oranı yükselirken Darlık, Ömerli ve Alibey barajları yüksek su seviyeleriyle öne çıktı. Pabuçdere ve Kazandere barajlarında ise doluluk yüzde 5'in altında kaldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında ne kadar su var? İşte 4 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…