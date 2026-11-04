İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 4 KASIM 2026: 3 baraj yüzde 70'in üzerinde, 2 baraj yüzde 5'in altında! İstanbul barajları yüzde kaç doldu, son durum ne?
İstanbul baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) paylaştığı son verilerle megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları netleşti. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından genel doluluk oranı yükselirken iki barajdaki düşük su seviyesi dikkat çekti. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç doldu? İşte 4 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ve son durum…
4 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları, kentte etkili olan yağışların ardından araştırılmaya başlandı. İSKİ verileri ile barajların güncel doluluk oranları belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son ölçümlerine göre megakentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 54,17 seviyesine ulaştı. Bir önceki ölçümde yüzde 53,71 olan doluluk oranı yükselirken Darlık, Ömerli ve Alibey barajları yüksek su seviyeleriyle öne çıktı. Pabuçdere ve Kazandere barajlarında ise doluluk yüzde 5'in altında kaldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajlarında ne kadar su var? İşte 4 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları…
4 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ'nin 3 Kasım 2026 tarihli son ölçümlerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 54,17 olarak kaydedildi.
Önceki ölçümde yüzde 53,71 olan doluluk oranı bir günde 0,46 puan arttı.
İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ ARTTI MI?
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranlarında yükseliş yaşandı. Ekim ayının başında yüzde 39 seviyelerinde bulunan genel doluluk oranı, kasım ayının ilk günlerinde yüzde 54,17'ye ulaştı.
Böylece yaklaşık bir aylık dönemde barajlardaki doluluk oranı 15 puanın üzerinde arttı.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,23 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,35 doluluk oranıyla Ömerli, yüzde 70,87 ile Alibey takip etti.
Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 65,79, Istrancalar Barajı'nda ise yüzde 61,25 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞÜK?
İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yükselmesine rağmen Pabuçdere ve Kazandere barajlarında düşük su seviyeleri devam ediyor.
Pabuçdere Barajı'nda doluluk yüzde 2,96, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,05 olarak kaydedildi. Her iki barajda da su seviyesinin yüzde 5'in altında kalması dikkat çekti.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık: %90,23
Ömerli: %78,35
Alibey: %70,87
Elmalı: %65,79
Istrancalar: %61,25
Terkos: %39,69
Sazlıdere: %33,86
Büyükçekmece: %32,36
Kazandere: %4,05
Pabuçdere: %2,96