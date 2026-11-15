UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta heyecan son hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Grupta 15 puanla lider durumda bulunan İspanya, namağlup serisini sürdürmek istiyor. İngiltere ise 12 puanla ikinci sırada yer alırken güçlü rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - İngiltere maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...