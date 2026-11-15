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        Haberler Bilgi Spor İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi İspanya - İngiltere maçı izle

        İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi İspanya - İngiltere maçı izle

        UEFA Uluslar Ligi'nin son haftası dev bir maça sahne oluyor. İspanya sahasında İngiltere'yi ağırlıyor. A Ligi 3. Grup'ta oynanacak kritik mücadelede iki takım da grup aşamasını galibiyetle tamamlamak istiyor. İspanya, sahasında kazanarak liderliğini korumayı hedeflerken İngiltere ise deplasmanda rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Lamine Yamal, Harry Kane ve Jude Bellingham gibi yıldızların sahne alması beklenen karşılaşma futbolseverler İspanya - İngiltere mücadelesinin tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - İngiltere maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 21:57 Güncelleme:
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        1

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta heyecan son hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Grupta 15 puanla lider durumda bulunan İspanya, namağlup serisini sürdürmek istiyor. İngiltere ise 12 puanla ikinci sırada yer alırken güçlü rakibini deplasmanda mağlup etmeyi amaçlıyor. Peki, İspanya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İspanya - İngiltere maçı izle bilgisi ve muhtemel 11'ler...

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        İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İspanya - İngiltere maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te oynanacak.

        3

        İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE

        İspanya - İngiltere maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranına giriş yapabilecek.

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        İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya - İngiltere karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        İSPANYA VE İNGİLTERE GRUPTA LİDERLİK MÜCADELESİ VERİYOR

        A Ligi 3. Grup'ta İspanya 15 puanla zirvede bulunurken İngiltere 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım da çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. İspanya, karşılaşmadan alacağı beraberlikle grup liderliğini matematiksel olarak garantileyecek. İngiltere ise deplasmanda kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

        İki takım arasında grubun ilk maçında Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya 3-2 kazanmıştı. İngiltere, Madrid'deki mücadelede bu mağlubiyetin rövanşını almak istiyor.

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        İSPANYA - İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        İspanya: Simon, Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Pedri, Pino, Baena, Torres.

        İngiltere: Pickford, Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall, Anderson, Rice, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.

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