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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı 29 Ekim 2026: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İstanbul baraj doluluk oranı 29 Ekim 2026: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul baraj doluluk oranı verileri ekim ayında oldukça hareketli. Sağanak yağışların yaklaşık 2 haftadır sürmesiyle birlikte barajlarda artış devam ediyor. Darlık barajında ise muhtemel yeni yağışlar nedeniyle yaşanabilecek taşkın riskine karşı İSKİ ile yapılan görüşmelerin ardından kontrollü su tahliyesi kararı alındı. Peki 29 Ekim 2026 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, ne kadar arttı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul barajlarındaki son durum duyuruldu. 28 Ekim’de baraj doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin üzerindeydi. Peki, 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi baraj ne kadar doldu?

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        29 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,6 seviyesinde bulunuyor.

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        Darlık: Yüzde 91,98

        Ömerli: Yüzde 79,31

        Alibey: Yüzde 72,12

        Elmalı: Yüzde 60,60

        Istrancalar: Yüzde 37,89

        Terkos: Yüzde 37,14

        Sazlıdere: Yüzde 32,83

        Büyükçekmece: Yüzde 31,19

        Kazandere: Yüzde 3,87

        Pabuçdere: Yüzde 2,74

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        #İSKİ
        #baraj doluluk oranı
        #istanbul baraj doluluk oranı
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