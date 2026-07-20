İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 20 Temmuz 2026 Pazartesi İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde ne zaman gidecek, saat kaçta gelecek?

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yürütülecek altyapı, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintisine gidileceğini bildirdi. Toplam 21 ilçeyi kapsayan programın duyurulmasının ardından hangi mahallelerin kesintiden etkileneceği ve elektriğin kaçta yeniden verileceği merak konusu oldu. Peki, 20 Temmuz’da İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelerde uygulanacak, çalışmalar ne kadar sürecek? İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve güncel program…