İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ! BEDAŞ 20 Temmuz 2026 Pazartesi İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde ne zaman gidecek, saat kaçta gelecek?
BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülecek şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü 21 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile çalışmaların başlayacağı ve sona ereceği saatler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti kaç saat sürecek ve enerji ne zaman yeniden verilecek? İşte 20 Temmuz tarihli planlı elektrik kesintisi programına ilişkin ayrıntılar…
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yürütülecek altyapı, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintisine gidileceğini bildirdi. Toplam 21 ilçeyi kapsayan programın duyurulmasının ardından hangi mahallelerin kesintiden etkileneceği ve elektriğin kaçta yeniden verileceği merak konusu oldu. Peki, 20 Temmuz’da İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelerde uygulanacak, çalışmalar ne kadar sürecek? İşte ilçe ilçe kesinti saatleri ve güncel program…
20 TEMMUZ ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 21 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.
KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu