İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü yola çıkacak sürücüleri ilgilendiren trafik düzenlemesi belli oldu. Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki bazı cadde ve yollar araç trafiğine kapatılacak. Trafik kısıtlamaları saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar uygulanacak. İşte İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 13 Eylül Pazar trafiğe kapatılı olacak yollar ve alternatif güzergahlar…