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        Haberler Bilgi İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 13 Eylül 2026 Pazar kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

        İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 13 Eylül 2026 Pazar kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

        İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından duyurulan güzergahlar ve alternatif yollar belli oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 3 Eylül 2026 kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü yola çıkacak sürücüleri ilgilendiren trafik düzenlemesi belli oldu. Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'taki bazı cadde ve yollar araç trafiğine kapatılacak. Trafik kısıtlamaları saat 10.00'dan etkinlik sona erene kadar uygulanacak. İşte İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar. Peki, Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 13 Eylül Pazar trafiğe kapatılı olacak yollar ve alternatif güzergahlar…

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        FATİH'TE BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

        Etkinlik kapsamında Fatih'te Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arasındaki bölümü, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi ve Yavedut Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

        FATİH İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Kapalı yollar nedeniyle sürücüler Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

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        BEYOĞLU'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

        Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Tershane Caddesi, Necatibey Caddesi ve İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasındaki bölümü etkinlik süresince trafiğe kapatılacak.

        BEYOĞLU İÇİN ALTERNATİF YOLLAR

        Beyoğlu'nda ulaşımını sürdürmek isteyen sürücüler için Tarlabaşı Bulvarı, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

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        BEŞİKTAŞ'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

        Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Beşiktaş Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıkları ile ilgili bölümü araç trafiğine kapatılacak.

        BEŞİKTAŞ İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

        Beşiktaş'ta kapalı güzergahları kullanacak sürücüler için Palanga Caddesi, Asariye Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi alternatif olarak belirlendi.

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        İSTANBUL'DA YOL KAPATMALARI SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

        13 Eylül Pazar günü uygulanacak trafik düzenlemesi saat 10.00'da başlayacak ve Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu'nun sona ermesine kadar devam edecek. Sürücülerin özellikle Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş güzergahlarında yolculuk öncesinde alternatif yolları dikkate alması gerekiyor.

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        #istanbul
        #trafiğe kapalı yollar
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