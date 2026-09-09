İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde?
İstanbul'da denize girmeyi planlayan vatandaşlar için üzen haber geldi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bazı bölgelerde denize girişler yasaklandı. Peki, İstanbul'da deniz yasağı hangi ilçelerde geçerli, yasak ne zaman sona erecek? İşte, 9-10 Eylül 2026 İstanbul denize giriş yasağı olan ilçeler…
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle bazı sahil ve plajlarda denize girişlere geçici olarak kısıtlama getirildi. 9 ve 10 Eylül tarihlerinde uygulanacak karar kapsamında vatandaşların can güvenliği açısından yasaklara uyması istendi. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde? İşte, denize girme yasağının olduğu ilçelere ilişkin detaylar…
İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?
İstanbul'un bazı Karadeniz kıyılarında 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı. Kararın temel nedeni yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikeler olarak açıklandı.
ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Şile'de Ayazma ve Ağva plajlarında denize girişler kısıtlandı. Cankurtaranların kontrolündeki alanlar dışında denize girilmesine izin verilmeyecek. Kontrollü alanların ise saat 18.00'de boşaltılması kararlaştırıldı.
BEYKOZ'DA DENİZ YASAĞI VAR MI?
Beykoz'da yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı.
BEYKOZ'DA DENİZ YASAĞI VAR MI?
Beykoz'da yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı.
DENİZ YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
İstanbul'daki mevcut deniz yasağı kararları 10 Eylül Perşembe günü sona erecek. Hava ve deniz koşullarına göre yeni bir karar alınması halinde kısıtlamaların süresi değişebilecek.