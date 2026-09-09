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        Haberler Bilgi İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde?

        İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde?

        İstanbul'da denize girmeyi planlayan vatandaşlar için üzen haber geldi. Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde İstanbul'da bazı bölgelerde denize girişler yasaklandı. Peki, İstanbul'da deniz yasağı hangi ilçelerde geçerli, yasak ne zaman sona erecek? İşte, 9-10 Eylül 2026 İstanbul denize giriş yasağı olan ilçeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        1

        İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle bazı sahil ve plajlarda denize girişlere geçici olarak kısıtlama getirildi. 9 ve 10 Eylül tarihlerinde uygulanacak karar kapsamında vatandaşların can güvenliği açısından yasaklara uyması istendi. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde? İşte, denize girme yasağının olduğu ilçelere ilişkin detaylar…

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        İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

        İstanbul'un bazı Karadeniz kıyılarında 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı. Kararın temel nedeni yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikeler olarak açıklandı.

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        ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

        Şile'de Ayazma ve Ağva plajlarında denize girişler kısıtlandı. Cankurtaranların kontrolündeki alanlar dışında denize girilmesine izin verilmeyecek. Kontrollü alanların ise saat 18.00'de boşaltılması kararlaştırıldı.

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        BEYKOZ'DA DENİZ YASAĞI VAR MI?

        Beykoz'da yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı.

        5

        BEYKOZ'DA DENİZ YASAĞI VAR MI?

        Beykoz'da yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 9 ve 10 Eylül'de denize girmek yasaklandı.

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        DENİZ YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

        İstanbul'daki mevcut deniz yasağı kararları 10 Eylül Perşembe günü sona erecek. Hava ve deniz koşullarına göre yeni bir karar alınması halinde kısıtlamaların süresi değişebilecek.

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        #istanbul
        #deniz yasağı
        #denize giriş yasağ
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