İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle bazı sahil ve plajlarda denize girişlere geçici olarak kısıtlama getirildi. 9 ve 10 Eylül tarihlerinde uygulanacak karar kapsamında vatandaşların can güvenliği açısından yasaklara uyması istendi. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 9-10 Eylül 2026 deniz yasağı hangi ilçelerde? İşte, denize girme yasağının olduğu ilçelere ilişkin detaylar…