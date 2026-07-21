Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen Mucize Hayat programının bu bölümünde; doku yaralanmalarında cerrahi müdahalenin gerekliliği, vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyeli, diz arkası şişliklerinin nedenleri ve beyin krizi belirtilerinin erken teşhisinin hayati önemi klinik bir ba... Daha Fazla Göster

Prof. Dr. Engin Çakar'ın sunumuyla ekranlara gelen Mucize Hayat programının bu bölümünde; doku yaralanmalarında cerrahi müdahalenin gerekliliği, vücudun kendi kendini iyileştirme potansiyeli, diz arkası şişliklerinin nedenleri ve beyin krizi belirtilerinin erken teşhisinin hayati önemi klinik bir bakış açısıyla masaya yatırılıyor. Daha Az Göster