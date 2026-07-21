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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'daki dev çekirgeler için açıklama geldi! Çekirge istilası mı başladı?

        İstanbul'daki dev çekirgeler için açıklama geldi! Çekirge istilası mı başladı?

        İstanbul başta olmak üzere Marmara'daki birçok ilde son günlerde görüntülenen dev çekirgeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Çekirge istilası mı başladı?" sorusu da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Vatandaşların balkonlarda, bahçelerde ve yerleşim alanlarında sıkça karşılaştığı büyük çekirgelerin ardından gözler yetkililere çevrildi. Artan görüntülerin neden kaynaklandığı ve Türkiye'de çekirge popülasyonunda olağan dışı bir durum olup olmadığı merak edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili beklenen değerlendirme geldi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Son günlerde İstanbul'da peş peşe kaydedilen dev çekirge görüntüleri vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, "Türkiye'de çekirgeler neden arttı, istila mı yaşanıyor?" soruları da gündeme taşındı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası oluşan endişeler üzerine uzman incelemeleri hız kazanırken, çekirgelerin görülme sıklığındaki artışın nedenleri ve tarımsal risk oluşturup oluşturmadığı araştırıldı. Kamuoyunda merak edilen iddialara ilişkin resmi açıklama ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

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        "ÇEKİRGE İSTİLASI" İDDİALARINA BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönünde yer alan paylaşımlar üzerine söz konusu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

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        "ÇEKİRGELERİN TAMAMI YERLİ POPÜLASYONLARA AİT"

        Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir.

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        GÖRÜNTÜLERDEKİ ÇEKİRGENİN TÜRÜ BELLİ OLDU

        Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir.Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır.

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        İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir. Bu durum doğal bir süreç olup, bir istila anlamına gelmemektedir. Bakanlık olarak çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında, 81 ilimizde görev yapan teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmektedir.

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        "İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI"

        Son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmaları vakit kaybetmeden uygulanmaktadır. Mevcut durumda ise bu mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bakanlığımız, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda gerçekleştirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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