İZMİR ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kentin birçok ilçesinde ücretsiz halk konserleri düzenlenecek. 30 Ağustos İzmir konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Özcan Deniz, Emre Aydın, Burak Maral gibi sanatçılar farklı ilçelerde sevenleriyle buluşacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası da sahne alacak. Peki, ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçı saat kaçta sahneye çıkacak? İşte ilçe ilçe ücretsiz 30 Ağustos İzmir konser takvimi!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos İzmir konserleri 2026 programı da belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı ilçelerinde düzenleyeceği konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Özcan Deniz ve Emre Aydın gibi sanatçılar 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 30 Ağustos İzmir konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İZMİR KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir’de düzenlenecek ücretsiz konser ve etkinlik programı belli oldu. 30 Ağustos İzmir konserleri 2026 kapsamında kentin farklı noktalarında kurulacak sahnelerde sanatçılar ve belediye orkestraları performanslarını sergileyecek.
30 AĞUSTOS İZMİR KONSERLERİ 2026
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenecek konser programı şöyle:
BAYRAKLI’DA EMRE AYDIN KONSERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Aydın, 29 Ağustos Cumartesi günü Turgut Özal Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak.
Saat 21.00
Yer: Turgut Özal Rekreasyon Alanı
KINIK’TA BURAK MARAL VE İZBB THM ORKESTRASI KONSERİ
Kınık’ın Sucahlı Mahallesi’nde ise Zafer Bayramı, Sucahlı Kavun Festivali ile birlikte kutlanacak. Saat 20.30’da başlayacak programda Burak Maral ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası sahne alacak.
Saat 20.30
Yer: Sucahlı Mahallesi
ÖDEMİŞ’TE NARKOZ KONSERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Narkoz, 30 Ağustos Pazar günü Salı Pazarı Parkı’nda sahne alacak.
Narkoz
Saat 21.30
Yer: Salı Pazarı Parkı
ALİAĞA’DA ÖZCAN DENİZ KONSERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda konser verecek sanatçılardan biri de Özcan Deniz olacak. Deniz, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de Aliağa’da hayranlarıyla buluşacak.
Saat 21.00
Yer: Avcı Ramadan Rekreasyon Alanı
KİRAZ’DA FULYA ATIL KONSERİ
Kiraz’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Kiraz Tarım ve Sanayi Fuarı kapsamında 30 Ağustos Pazar günü Fulya Atıl sahne alacak. Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri’ndeki konser saat 21.00’de başlayacak.
Saat 21.00
Yer: Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazar Yeri
TİRE’DE MERVE METE KONSERİ
Tire’deki kutlamalar, Tire Kurtuluş Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Gölet Rekreasyon Alanı’nda saat 21.00’de başlayacak etkinlikte Merve Mete konser verecek.
Saat 21.30
Yer: Gölet Rekreasyon Alanı
TORBALI’DA ÖZLEM MENOKAN & İZBB POP ORKESTRASI KONSERİ
Torbalı’da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Ertan Ünver Millet Parkı olacak. Saat 21.00’de başlayacak programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Özlem Menokan sahne alacak.
Saat 21.00
Yer: Ertan Ünver Millet Parkı