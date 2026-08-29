İZMİR ÜCRETSİZ 30 AĞUSTOS KONSERLERİ 2026: Ücretsiz 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kim sahne alacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos İzmir konserleri 2026 programı da belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı ilçelerinde düzenleyeceği konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Özcan Deniz ve Emre Aydın gibi sanatçılar 30 Ağustos Zafer Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 30 Ağustos İzmir konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!