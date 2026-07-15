Jurassic World: Hakimiyet, Jurassic Park serisinin efsane karakterlerini yeni nesil kahramanlarla aynı hikâyede buluşturan dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, DeWanda Wise ve Mamoudou Athie yer alıyor. Dinozorların artık dünyanın dört bir yanında özgürce yaşadığı yeni düzende geçen film, insanlık ile tarih öncesi canlıların mücadelesini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor. Aksiyon, macera ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren yapım, serinin en kapsamlı filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Hakimiyet ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm detaylar…