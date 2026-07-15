Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion), filmi 15 Temmuz Çarşamba günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow otururken senaryosu Colin Trevorrow ile Emily Carmichael tarafından kaleme alındı. Bilim kurgu ve macera türündeki yapım, Jurassic Park ve Jurassic World evreninin sevilen karakterlerini aynı hikâyede buluşturuyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Jurassic World: Hakimiyet, Jurassic Park serisinin efsane karakterlerini yeni nesil kahramanlarla aynı hikâyede buluşturan dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, DeWanda Wise ve Mamoudou Athie yer alıyor. Dinozorların artık dünyanın dört bir yanında özgürce yaşadığı yeni düzende geçen film, insanlık ile tarih öncesi canlıların mücadelesini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor. Aksiyon, macera ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren yapım, serinin en kapsamlı filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Hakimiyet ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm detaylar…

        2

        JURASSİC WORLD: HAKİMİYET KONUSU NEDİR?

        Jurassic World: Hakimiyet, Nublar Adası'nın yok edilmesinden dört yıl sonrasını anlatıyor. Dinozorlar, tutuldukları yerlerden kurtularak dünya geneline yayılmış ve insanlarla aynı gezegende yaşamaya başlamıştır. Bu hassas denge, hem insanların hem de dinozorların geleceğini şekillendirecek önemli bir soruyla karşı karşıya: İnsanlar, tarihin en korkunç yaratıklarıyla bu gezegeni paylaşabilecek mi, yoksa dinozorlar yeniden hakimiyet kuracak mı? Film, aksiyon dolu sahneleri ve görsel efektleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

         

        3

        JURASSIC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI KİMLER?

        Chris Pratt – Owen Grady

        Bryce Dallas Howard – Claire Dearing

        Laura Dern – Dr. Ellie Sattler

        Sam Neill – Dr. Alan Grant

        Jeff Goldblum – Dr. Ian Malcolm

        DeWanda Wise – Kayla Watts

        Mamoudou Athie – Ramsay Cole

        Isabella Sermon – Maisie Lockwood

        Campbell Scott – Dr. Lewis Dodgson

        BD Wong – Dr. Henry Wu

        Omar Sy – Barry Sembène

        Justice Smith – Franklin Webb

        Daniella Pineda – Dr. Zia Rodriguez

         

        4

        JURASSIC WORLD: HAKİMİYET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

         

        Jurassic World: Hakimiyet'in çekimleri Şubat 2020'de başladı. Ancak tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle yapım süreci geçici olarak durduruldu.

         

        Salgının ardından sıkı sağlık önlemleriyle yeniden başlayan çekimler ağırlıklı olarak İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları ile Kanada'nın bazı bölgelerinde gerçekleştirildi. Film çekimleri Kasım 2020'de tamamlandı.

        JURASSIC WORLD: HAKİMİYET NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

         

        Film, 10 Haziran 2022 tarihinde dünya genelinde vizyona girdi. Yaklaşık 2 saat 27 dakikalık süresiyle serinin en uzun filmi olma özelliğini taşıyan yapım, gösterime girdiği dönemde gişede büyük başarı elde etti.

         

        Jurassic Park üçlemesinin efsane oyuncularını Jurassic World serisinin yeni kahramanlarıyla buluşturan film, serinin hayranları için önemli bir final niteliği taşıyor.

         

        ÖNERİLEN VİDEO

        100 yaşına giren Ali dedeye doğum günü kutlaması

        Amasya'da 100 yaşına giren Ali dede için çocukları ve torunları sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Pasta kesilen kutlamada konuklara, yıllardır kasaplık yapan asırlık çınarın en sevdiği yemek olan kavurma ikram edildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        İstanbul Boğazı'nda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' korteji
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde