Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion), filmi 15 Temmuz Çarşamba günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow otururken senaryosu Colin Trevorrow ile Emily Carmichael tarafından kaleme alındı. Bilim kurgu ve macera türündeki yapım, Jurassic Park ve Jurassic World evreninin sevilen karakterlerini aynı hikâyede buluşturuyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Jurassic World: Hakimiyet filmi konusu ve oyuncuları...
Jurassic World: Hakimiyet, Jurassic Park serisinin efsane karakterlerini yeni nesil kahramanlarla aynı hikâyede buluşturan dikkat çekici bir yapım olarak öne çıkıyor. Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, DeWanda Wise ve Mamoudou Athie yer alıyor. Dinozorların artık dünyanın dört bir yanında özgürce yaşadığı yeni düzende geçen film, insanlık ile tarih öncesi canlıların mücadelesini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyor. Aksiyon, macera ve bilim kurgu unsurlarını bir araya getiren yapım, serinin en kapsamlı filmlerinden biri olarak gösteriliyor. Peki, Jurassic World: Hakimiyet (Jurassic World: Dominion) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jurassic World: Hakimiyet ne zaman çekildi? İşte filme dair tüm detaylar…
JURASSİC WORLD: HAKİMİYET KONUSU NEDİR?
Jurassic World: Hakimiyet, Nublar Adası'nın yok edilmesinden dört yıl sonrasını anlatıyor. Dinozorlar, tutuldukları yerlerden kurtularak dünya geneline yayılmış ve insanlarla aynı gezegende yaşamaya başlamıştır. Bu hassas denge, hem insanların hem de dinozorların geleceğini şekillendirecek önemli bir soruyla karşı karşıya: İnsanlar, tarihin en korkunç yaratıklarıyla bu gezegeni paylaşabilecek mi, yoksa dinozorlar yeniden hakimiyet kuracak mı? Film, aksiyon dolu sahneleri ve görsel efektleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.
JURASSIC WORLD: HAKİMİYET OYUNCULARI KİMLER?
Chris Pratt – Owen Grady
Bryce Dallas Howard – Claire Dearing
Laura Dern – Dr. Ellie Sattler
Sam Neill – Dr. Alan Grant
Jeff Goldblum – Dr. Ian Malcolm
DeWanda Wise – Kayla Watts
Mamoudou Athie – Ramsay Cole
Isabella Sermon – Maisie Lockwood
Campbell Scott – Dr. Lewis Dodgson
BD Wong – Dr. Henry Wu
Omar Sy – Barry Sembène
Justice Smith – Franklin Webb
Daniella Pineda – Dr. Zia Rodriguez
JURASSIC WORLD: HAKİMİYET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Jurassic World: Hakimiyet'in çekimleri Şubat 2020'de başladı. Ancak tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle yapım süreci geçici olarak durduruldu.
Salgının ardından sıkı sağlık önlemleriyle yeniden başlayan çekimler ağırlıklı olarak İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları ile Kanada'nın bazı bölgelerinde gerçekleştirildi. Film çekimleri Kasım 2020'de tamamlandı.
JURASSIC WORLD: HAKİMİYET NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
Film, 10 Haziran 2022 tarihinde dünya genelinde vizyona girdi. Yaklaşık 2 saat 27 dakikalık süresiyle serinin en uzun filmi olma özelliğini taşıyan yapım, gösterime girdiği dönemde gişede büyük başarı elde etti.
Jurassic Park üçlemesinin efsane oyuncularını Jurassic World serisinin yeni kahramanlarıyla buluşturan film, serinin hayranları için önemli bir final niteliği taşıyor.