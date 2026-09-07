Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta başlayacak? 7 Eylül 2026 Kabine gündeminde hangi konular var? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine Toplantısı'nın saati ve toplantı sonrası açıklanacak kararlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Eylül 2026 Kabine Toplantısı için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci, dış politika ve sosyal konut çalışmaları öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından bugün yapılacak toplantıdan çıkacak yeni kararlar da yakından takip edilecek. Peki, 7 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte, 7 Eylül 2026 Kabine Toplantısı kararlarına ilişkin merak edilenler…