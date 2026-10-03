Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, hangi yılları kapsayacak, şartları neler?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, EYT düzenlemesinin ardından emeklilik yaşını bekleyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, işe giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğini araştırıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik beklentisi, özellikle EYT kapsamına giremeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis kayıtlarında konuya ilişkin soru önergeleri ve farklı emeklilik düzenlemeleri içeren kanun teklifleri yer alıyor. Peki, 2000-2008 girişliler ne zaman emekli olacak, kademeli erken emeklilik çıkacak mı, şartları neler, hangi yılları kapsayacak? İşte kademeli emeklilik son durum...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emekliliği yürürlüğe sokan yeni bir kanun bulunmuyor. TBMM’de konuya ilişkin teklifler ve soru önergeleri bulunmasına rağmen bunların yasalaşması ve Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla sosyal medyada veya internet sitelerinde paylaşılan kademeli emeklilik tabloları mevcut resmi emeklilik şartlarının yerine geçmiş değil.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’E GELDİ Mİ?
Kademeli emeklilik talepleri TBMM gündeminde farklı kanun teklifleri ve soru önergeleriyle yer alıyor. Son olarak 4 Eylül 2026 tarihinde verilen 7/48458 esas numaralı yazılı soru önergesinin konusu doğrudan kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması talebi oldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verilirken TBMM kayıtlarında cevaplanma sürecinin devam ettiği görülüyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik için yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girmediğinden 2026 yılına ait kesinleşmiş yeni yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Emeklilik hakkını mevcut mevzuata göre değerlendirmek isteyenler için ise SGK'nın işe giriş tarihi ve sigortalılık statüsüne göre belirlediği yaş ve prim şartları geçerli olmaya devam ediyor. Yeni bir kanun çıkması halinde yaş, prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre uygulanacak şartların ayrıca belirlenmesi gerekecek.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik tartışmalarında özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar öne çıkıyor. Bu gruptaki vatandaşlar, işe giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde uygulanmasını ve emeklilik yaşının daha erken bir döneme çekilmesini talep ediyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için 2000-2008 arasında sigorta girişi bulunanlar açısından bugün itibarıyla kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. Mevcut emeklilik koşulları yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Henüz yasalaşmış bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmadığı için kesin kapsam açıklanmış değil. Gündemdeki tekliflerde ise ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası ve 2008 yılına kadar sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli geçiş modelleri öne çıkıyor.
Yeni bir yasa hazırlanması halinde sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık statüsü ve yaş gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak resmi düzenleme açıklanmadan belirli bir yaş veya prim sayısını kesin şart olarak vermek doğru olmayacaktır.