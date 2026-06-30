Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 2026 itibarıyla milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalılar, yaş ve prim şartlarında değişiklik öngören olası düzenlemeye ilişkin resmi açıklamaları yakından izliyor. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar ve Meclis takvimi doğrultusunda "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "Erken emeklilik kimleri kapsayacak?" ve "1999 sonrası sigortalılar için yeni bir düzenleme olacak mı?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte kademeli emeklilikte son durum ve öne çıkan gelişmeler...