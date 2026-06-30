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        Haberler Bilgi Ekonomi KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2026 | 1999 sonrası için kademeli emeklilik çıkacak mı?

        KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK SON DAKİKA 2026 | 1999 sonrası için kademeli emeklilik çıkacak mı?

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler bu kez 1999 ile 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan milyonlarca çalışana çevrildi. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve kamuoyunda gündeme gelen iddialar sonrasında "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "Erken emeklilik düzenlemesi Meclis'e gelecek mi?" ve "1999 sonrası sigortalılar için yeni bir çalışma var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte kademeli emeklilikte son durum, son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 2026 itibarıyla milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalılar, yaş ve prim şartlarında değişiklik öngören olası düzenlemeye ilişkin resmi açıklamaları yakından izliyor. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar ve Meclis takvimi doğrultusunda "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "Erken emeklilik kimleri kapsayacak?" ve "1999 sonrası sigortalılar için yeni bir düzenleme olacak mı?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte kademeli emeklilikte son durum ve öne çıkan gelişmeler...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? İŞTE SON GELİŞMELER

        2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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